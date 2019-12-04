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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3776) заказное убийство (75) Вячеслав Соболев (8)

 "Поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы", - жена Соболева рассказала подробности убийства сына

Жена депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева рассказала ужасные подробности убийства их трехлетнего сына. Обстрел машины произошел по дороге в магазин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112-Украина", об этом она заявила во время брифинга после заседания суда, где избирали меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка.

Мать убитого мальчика рассказала, что в тот день они ехали покупать для собаки будку.

"Ты с семьей садишься в машину, идет твой маленький сыночек, несет рисунок, идет за ним моя дочь, которой 10 лет, садятся в машину, и когда мой сынок говорит: "Мамочка, а куда мы дальше едем?" А я говорю "Домой мы едем". А папа говорит: "Нет, мы поедем, собаке будку купим, чтобы не замерзла", - рассказала жена Соболева.

После этого она услышала выстрел и попросила мужа ехать быстрее. Впоследствии она заметила, что пуля попала в голову их сына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал без права залога второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Соболева

"Этот выстрел... Я понимаю, что это выстрел, я говорю мужу: "Быстро, нажимай на газ". Я смотрю - он жив. Но в ту минуту я поворачиваюсь, я вижу, что у моего ребенка нет половины головы. И мозги я собирала своими ручками", - продолжила она.

Женщина умоляет, чтобы "взрослые разбирались между собой" и берегли детей.

"Довольно убийств, хотя бы деток. Разбирайтесь взрослые между собой, своими проблемами. Детки пусть живут, пусть живут наши ангелочки, каждая ваша семья, каждый друг друга берегите, берегите свои семьи и берегите своих деток. А мой сыночек к нам вернется", - сказала она.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили о подозрении

Источник: https://censor.net.ua/n3163424
 
 
 Топ комментарии
 
якби правильно чи не правильно не горювала мати, яким би покидьком був чи не був батько, а дитинка є дитинка - вона ні в чому не винна. тому земля пухом цьому малюку
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Очень трогательно. Особенно про собирание мозгов сыночка своими ручками.

Только вчера было фото карабина с глушителем. Никакого выстрела эта замечательная тетка слышать не могла.
И, скорее всего, вся эта душещипательная история о том, как по машине разлетаются мозги сыночки, а заботливая мама их ловит ручками (заметьте - своими собственными, что явно для нее очень необычно) и запихивает назад в сыночка - игра на публику.
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а ВЫ против ВСУ тут не выступайте
валите в свою БЕЛАРУСЬ
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якби правильно чи не правильно не горювала мати, яким би покидьком був чи не був батько, а дитинка є дитинка - вона ні в чому не винна. тому земля пухом цьому малюку
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RIP.само собою ,що невинної дитини шкода.
Але я про інше написав.
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Разве целились в ребенка? Єто несчастньій случай, убить хотели его отца, которьій известно как взобрался на "олимп", как и большинство через горьі трупов. Кто знает сколько тьісяч в донецких териконах закопано в 90-х?
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Это не несчастный случай а предумышленное убийство.
Жаль что отменили смертную казнь. Надеюсь папаша найдет как достать преступника на зоне.
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Не мели ерунды... Несчастный случай" - это когда ребёнок на стрельбище выскочил, и под пулю попал... Убийство есть убийство, "ошибка в объекте" не является оправданием... А насчёт того, через что папа "прошёл" - так и думать должен - "С волками жить - по волчьи выть...". Он подумал, что "бога за бороду ухватил...". Нечего было семью за собой таскать, если сам подобным, занимался...
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Рома, я всегда говорю "люди, не делайте зла другим, зло обязательно вернется, не вам, так детям вашим, что еще страшнее". Вот тебе и подтверждение. И не надо уже ни денег, ни бизнеса, ни депутатства по большому счету...
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Сволота ти...
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Вот и я это подметил,как то не естественно для матери через 2 дня помле такой трагедии, такие вещи говорить. Хотя может журналисты как всегда "в ударе"
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це в голову не вкладається...
до чого довели Україну.
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Это только начало. Сейчас зеленский договорится об окончательном перемирии, и тысяч сто солдат демобилизуют. Вот тогда начнется, учитывая состояние с рабочими местами в стране. А захотят ли они ехать вкалывать за границу - думаю все знают ответ...
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а ВЫ против ВСУ тут не выступайте
валите в свою БЕЛАРУСЬ
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А ты, просто, вали!
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класика жанра? каждый общественный строй выращивает свого могильщика.
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а добровльцы получают ништяки "Поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы", - жена Соболева рассказала подробности убийства сына - Цензор.НЕТ 1042
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Очень трогательно. Особенно про собирание мозгов сыночка своими ручками.

Только вчера было фото карабина с глушителем. Никакого выстрела эта замечательная тетка слышать не могла.
И, скорее всего, вся эта душещипательная история о том, как по машине разлетаются мозги сыночки, а заботливая мама их ловит ручками (заметьте - своими собственными, что явно для нее очень необычно) и запихивает назад в сыночка - игра на публику.
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В движущейся машине, в которой верещат двое детей и одна тетка?

Это ты дебил, если думаешь, что при пробивании стекла пулей, звук, как при разбивании вдребезги окна.
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а яка різниця? Є можливість повернути дитину? Ні. Про що тут сперечатись. Людське горе, а трагедія настільки жахлива, що коментувати за що і т.п. просто не має бажання та сили.
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Согласен.

Но фейсбучные "театралы" всегда бесят.
Нормальная мать сейчас в принципе хрен бы что рассказывать стала про свои ощущения от тепленьких мозгов сыночка в собственных ручках.
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они донецкие . а там правила как и у кацапов - бабы еще нарожают
АНГЕЛОЧКА ЖАЛКО
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***** конченая.
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В Донецке нет таких правил.Там люди все разные,как и в других областях
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я ж не знаю як вона це розповідала. може лише після дози заспокійливого...
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Это бы какраз объяснило потрясающие подробности.
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О!!!! Русиш швайн к нам снова пожаловал под новым ником. А, куда делся Дава Гоцман?

Поздравляю. Теперь я знаю, что ты не зебил, а кацапская ****.
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Ребенков убивают каждый день.
Но не каждый день их мамы превращают это в самолюбование в соцсетях.
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А звук от простреленного стекла она тоже не услышала?
У тебя собирать было бы нечего!
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Душещипательная история ни к чему. Остальное-докладываю Вам: Карабин (любой без спецпатрона) звук выстрела не убирает. Убирает вспышку и, немного, сглаживает и перенаправляет звук. У "киллеров" была именно такая железяка... Остальное не хочу обсуждать...... В том числе и профессионализм "киллеров".......
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Буду краток: расстояние 400 метров, улица, машины, глушитель.
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Модер поудалял все коментарии, где люди плюются на эту тварь, а комментарии самой твари оставил. Делайте выводы
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Мне уже давно все понятно.
Особенно про удаленный коммент о шапочке со свастикой этого ублюдка.
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Какие выводы ты сделал? Нужно только сочувствовать?
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Нет. Нужно вас, тварей, показывать во всей красе!
Хорошо, что ваши комменты не удалили.
Поэтому и ясно.
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На улице Вы не выстрелите на 400м. если не будете на крыше (балконе и т.д.) с серьезным стволом и без наводчика(((( Разве, что вы -СУПЕРКИЛЛЕР. Даже не собираюсь спорить(((
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Буквально вчора я тут читав інтерв"ю жінки-свідка,так та розповідала,що вони з дитиною вибігли з машини до ресторану,дитина кричала : що її пече а батько кричав щоб викликали швидку. Дитину звичайно шкода але мамаша тут при3.14зділа...
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действительно. Вчера вроде говорили что ребенок умер в машине скорой. я сомневаюсь что без головы можно было ждать скорую
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Баба слишком разговорчивая, учитывая, что недавно сына убили. Другая бы лежала пластом, не в силах говорить, а эта дама пришла в суд и в подробностях описывает всё.
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глушник не працює як в фільмах )). Він тільки трохи робіть звук тихішим, основна його функція це замаскувати спалах при вистрілі щоб не було видно і не була розкрита позиція з першого вистрілу.
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Так и стреляли не вупор, на центральной улице и с большого расстояния.
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Боже, какие страсти, но с мозгами ребенка, это жесть.....
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Це та ситуація коли хочеться написати правду, але вона настільки жахлива і нелюдяна, що краще промовчати.
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Я думаю мать в глубоком шоке.Даже представить страшно как это увидеть своими глазами.
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Поддерживаю маму в отношении ребенка, но хочу сказать свои 5 копеек:
-Мамули!!! Если папа "серьезный чиновник" или бандит, не ленитесь ездить с детками на другой машине.........
-Уговаривайте папу не воровать и не безпредельничать......
-А, лучше, не выходите замуж за "мажоров"....
-Знаю, что это плохо, но Бог..., он все видит(((((((
Малыша искренне жалко... Он не был ни в чем виновен((((((((((
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Сколько не смотрю на фотки ничего не пойму.
Если стреляли в лобовое, а попали в боковое, то почему ровное отверстие и равномерные сколы? Если стреляли в боковое, то в том месте кресло водителя.
А был ли мальчик?
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ну тому що малий сидів в мамки на руках походу на передньому кріслі. Ще одна причина садити дітей у дитячі крісла. Був би в дитячому кріслі став би просто сиротою, а так, от таке.
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давай еще про Боинг с несвежими трупами.
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не**й рожать "ангелочков". и не будет проблем. А то "детки" выростают, то пешеходов давят на остановках, то в других "деток" стреляют. Фу как мерзко звучат все эти "детки", "ангелочки" и т.д. Кота бы на дроге задавила, уверен, даже не остановилась...
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Лечись, если еще не поздно
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А того що у твого чоловыка немає голови зовсім-не бачила?!
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Бог наказал родителей - российских коллаборантов, за убийства украинских детей.
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я не розумію, як мати в такому стані може давати якісь інтерв"ю ?
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Я тоже. Причем так подробно и внятно говорит. Может, ей вкололи успокоительных?
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навіть з такими страшними подробицями.. Дивна річ, чесно. Зазвичай люди женуть всіх, хто наближається до них в таких обставинах. А тут ...
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Не знаю чья фраза:"Бабы еще нарожают", но кажется мы читаем речь такой особи, а может бабы. Как бы, говорит, ну вот пособирала, это плохо, но что ж, разбирайтесь между собой, зачем такое делать. Если тот, кто сказал такую фразу про баб, постоянно с такими общался, то его можно начать понимать.
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Папаша, сам профинансировал не одно убийство, видать воздалось!...
А самое ужасное, что он действующий депутат!


"Автомобиль Range Rover, в котором сегодня убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. "Донукпроектнии" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях."
Источник:https://censor.net.ua/p3162792
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вітаю всіх лішбинепорох з початком 90х. Зараз патріоти почнуть відстрілювати сепарню, а сепарня патріотів і під роздачу попадуть нівчому не винні. Це тільки початок.
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а причем тут "патриоты"? Тут уголовное преступление. И "корочкой" ветерана АТО тут не прикрыться.
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так а ніхто ж не каже що корочка поможе. Просто констатую що почнеться стрільба.
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тссс, это современная украина. если у тебя корочка атошника, то ты можешь блокировать мост и говорить, что заминировал его, угрожать президенту, быть наемным убийцей.
тебя все равно пожалеют и станут оправдывать.
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Сопереживаю семье убитого мальчика. Эта трагедия, тяжёлой ношей станет на всю оставшуюся жизнь родителям.
Боже, храни наших деток!
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меня поразил выход этой мамаши к журналистам в норковой шубке. Ну нет у тетки ничего проще в траур одеть "Повертаюся і бачу, що в моєї дитини немає половини голови", - дружина Соболєва розповіла подробиці вбивства сина - Цензор.НЕТ 1666 И папашка с типично даунбасским говором.
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Семья российских коллаборантов убила много людей. Бог есть.
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***, у меня сложилось мнение от подачи информации, что жена соболева рассуждает о пол-головы у собачки, для которой покупали будку, а не о собственном ребенке "Повертаюся і бачу, що в моєї дитини немає половини голови", - дружина Соболєва розповіла подробиці вбивства сина - Цензор.НЕТ 1048
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Сколько злобного быдла в каментах, ужас.
А я желаю папаше мальчика поскорее "достать" преступника на зоне. И хотелось бы чтобы "орочка" ветерана АТО не помогла убийце уйти от справедливого наказания.
Собаке собачья смерть.
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А сепаратист Соболев, спонсировавший убийц украинских воинов, должен жить?
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Официально было сообщено, что ребёнок умер по пути в больничку, т.е. в скорой-какие"нет полголовы" и "мозги собирала".пацанчика,конечно, жалко-земля ему пухом.
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вони данєцкі утирки-всі наркомани,жесть просто,яка шваль розлізлась по Україні,п-ц
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