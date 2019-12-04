 "Поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы", - жена Соболева рассказала подробности убийства сына

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112-Украина", об этом она заявила во время брифинга после заседания суда, где избирали меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка.

Мать убитого мальчика рассказала, что в тот день они ехали покупать для собаки будку.

"Ты с семьей садишься в машину, идет твой маленький сыночек, несет рисунок, идет за ним моя дочь, которой 10 лет, садятся в машину, и когда мой сынок говорит: "Мамочка, а куда мы дальше едем?" А я говорю "Домой мы едем". А папа говорит: "Нет, мы поедем, собаке будку купим, чтобы не замерзла", - рассказала жена Соболева.

После этого она услышала выстрел и попросила мужа ехать быстрее. Впоследствии она заметила, что пуля попала в голову их сына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал без права залога второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Соболева

"Этот выстрел... Я понимаю, что это выстрел, я говорю мужу: "Быстро, нажимай на газ". Я смотрю - он жив. Но в ту минуту я поворачиваюсь, я вижу, что у моего ребенка нет половины головы. И мозги я собирала своими ручками", - продолжила она.

Женщина умоляет, чтобы "взрослые разбирались между собой" и берегли детей.

"Довольно убийств, хотя бы деток. Разбирайтесь взрослые между собой, своими проблемами. Детки пусть живут, пусть живут наши ангелочки, каждая ваша семья, каждый друг друга берегите, берегите свои семьи и берегите своих деток. А мой сыночек к нам вернется", - сказала она.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили о подозрении