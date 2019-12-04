 "Поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы", - жена Соболева рассказала подробности убийства сына

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112-Украина", об этом она заявила во время брифинга после заседания суда, где избирали меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка.
Мать убитого мальчика рассказала, что в тот день они ехали покупать для собаки будку.
"Ты с семьей садишься в машину, идет твой маленький сыночек, несет рисунок, идет за ним моя дочь, которой 10 лет, садятся в машину, и когда мой сынок говорит: "Мамочка, а куда мы дальше едем?" А я говорю "Домой мы едем". А папа говорит: "Нет, мы поедем, собаке будку купим, чтобы не замерзла", - рассказала жена Соболева.
После этого она услышала выстрел и попросила мужа ехать быстрее. Впоследствии она заметила, что пуля попала в голову их сына.
"Этот выстрел... Я понимаю, что это выстрел, я говорю мужу: "Быстро, нажимай на газ". Я смотрю - он жив. Но в ту минуту я поворачиваюсь, я вижу, что у моего ребенка нет половины головы. И мозги я собирала своими ручками", - продолжила она.
Женщина умоляет, чтобы "взрослые разбирались между собой" и берегли детей.
"Довольно убийств, хотя бы деток. Разбирайтесь взрослые между собой, своими проблемами. Детки пусть живут, пусть живут наши ангелочки, каждая ваша семья, каждый друг друга берегите, берегите свои семьи и берегите своих деток. А мой сыночек к нам вернется", - сказала она.
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.
Але я про інше написав.
Жаль что отменили смертную казнь. Надеюсь папаша найдет как достать преступника на зоне.
до чого довели Україну.
валите в свою БЕЛАРУСЬ
Только вчера было фото карабина с глушителем. Никакого выстрела эта замечательная тетка слышать не могла.
И, скорее всего, вся эта душещипательная история о том, как по машине разлетаются мозги сыночки, а заботливая мама их ловит ручками (заметьте - своими собственными, что явно для нее очень необычно) и запихивает назад в сыночка - игра на публику.
Это ты дебил, если думаешь, что при пробивании стекла пулей, звук, как при разбивании вдребезги окна.
Но фейсбучные "театралы" всегда бесят.
Нормальная мать сейчас в принципе хрен бы что рассказывать стала про свои ощущения от тепленьких мозгов сыночка в собственных ручках.
АНГЕЛОЧКА ЖАЛКО
Поздравляю. Теперь я знаю, что ты не зебил, а кацапская ****.
Но не каждый день их мамы превращают это в самолюбование в соцсетях.
У тебя собирать было бы нечего!
Особенно про удаленный коммент о шапочке со свастикой этого ублюдка.
Хорошо, что ваши комменты не удалили.
Поэтому и ясно.
-Мамули!!! Если папа "серьезный чиновник" или бандит, не ленитесь ездить с детками на другой машине.........
-Уговаривайте папу не воровать и не безпредельничать......
-А, лучше, не выходите замуж за "мажоров"....
-Знаю, что это плохо, но Бог..., он все видит(((((((
Малыша искренне жалко... Он не был ни в чем виновен((((((((((
Если стреляли в лобовое, а попали в боковое, то почему ровное отверстие и равномерные сколы? Если стреляли в боковое, то в том месте кресло водителя.
А был ли мальчик?
А самое ужасное, что он действующий депутат!
"Автомобиль Range Rover, в котором сегодня убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.
Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. "Донукпроектнии" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях."
Источник:https://censor.net.ua/p3162792
тебя все равно пожалеют и станут оправдывать.
Боже, храни наших деток!
А я желаю папаше мальчика поскорее "достать" преступника на зоне. И хотелось бы чтобы "орочка" ветерана АТО не помогла убийце уйти от справедливого наказания.
Собаке собачья смерть.