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Все про:добровольцы (667) УБД (64) Коляда Оксана (17)

 Более 3 тысяч добровольцев смогут получить статус УБД, - Коляда

Благодаря принятому Верховной Радой отдельному закону статус Участника боевых действий смогут получить более 3 тысяч добровольцев.

Об этом заявила на брифинге в Кабмине министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Принятие закона 2045-1 позволит более 3 тысячам ветеранам-добровольцам получить в будущем статус участника боевых действий и, как следствие, все социальные гарантии, которые есть в Украине для наших ветеранов", - отметила Коляда.

Она также поблагодарила общественность, общественные организации и ветеранов, которые занимаются вопросами добровольцев.

"Эту несправедливость нужно было уже решить и, в конце концов, на то сегодня была политическая воля - более 300 голосов в Верховной Раде мы получили за это законопроект", - добавила министр.

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Закон о получении статуса участника боевых действий добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры, был принят Верховной Радой в четверг, 4 декабря.

В этот же день стало известно, что в текст законопроекта по ошибке внесли "ложную" поправку. Для исправления оплошности депутаты собираются принять отдельный законопроект.

Источник: https://censor.net.ua/n3163421
 
   
 Топ комментарии
 
Анука прахоботы....... скоким там добровольцам ваш пэжэ УБД дал ?
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А чего молчим, что после Слуганародных правок, УБД могут получить и сепары
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Вы для начало выпустите 8 000 добровольцев которых Падлошенко посадил по фиктивным выдуманым обвинениям
Иначе вы зеленомордые и говна собачьего не стоите
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Не 8 000,а 2 300 по данньім добровольческих организаций,а остальньіе-такие как оппозиция Петру еще с Майдана,где он их фотографировал,когда ему кричали"Ану-ка давай-ка ******* отсюда!" получали статьи за совершенно другие,не связанньіе с Майданом собьітия и разобраться с етим будет теперь очень сложно.
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А що таке статус УБС??? Мабуть автор заголовку сам доброволець і від радості кнопки на клавіатурі попутав.
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Анука прахоботы....... скоким там добровольцам ваш пэжэ УБД дал ?
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А чего молчим, что после Слуганародных правок, УБД могут получить и сепары
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Зеленський все робить, щоб дискредитувати нашого сизоносого вождя. Зеля, астанавісь, не добивай невдаху!
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Сивохе и Ко дайте... а то зебобики скавчат - остальным, не важно когда! Понад 3 тисячі добровольців зможуть отримати статус УБС, - Коляда - Цензор.НЕТ 3918
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Це зрада-наш Петро Всея Украиньі их туда не посьілал!
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