 На пожаре в одесском колледже погибла преподаватель Анна Бородюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию обнародовало в Facebook Министерство образования и науки Украины.
"Министерство образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавателя колледжа, которая погибла в результате пожара", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данным руководства колледжа, пока дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии заведения.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.