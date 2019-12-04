 На пожаре в одесском колледже погибла преподаватель Анна Бородюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию обнародовало в Facebook Министерство образования и науки Украины.

"Министерство образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавателя колледжа, которая погибла в результате пожара", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данным руководства колледжа, пока дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии заведения.

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Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.