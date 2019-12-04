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 Россия заинтересована в "нормандском саммите", чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в оккупированный Крым, - член Меджлиса Бариев

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава "Крымскотатарского Ресурсного центра" Эскендер Бариев заявил, что Россия заинтересована в участии в "нормандском саммите", исходя из потребности остановить санкционную политику и восстановить подачу воды в аннексированный Крым.

"Россия заинтересована в том, чтобы прекратилась или приостановилась санкционная политика со стороны Западного мира, с другой стороны - чтобы восстановить подачу воды (в оккупированный Крым)", - сказал Бариев во время пресс-конференции "Риски "нормандской встречи", возможные альтернативные планы для Украины" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, нынешняя санкционная политика против РФ, которая продолжается уже более пяти лет, работает и является достаточно эффективной.

"То, что сегодня мы видим, в том числе и политические инсинуации со стороны РФ в отношении предстоящей нормандской встречи, то я бы сказал, что сегодня, с одной стороны, Россия уже заинтересована в переговорном процессе. Не потому, что это нужно Украине, как она заявляет. Это нужно самой РФ. Но с другой стороны, Россия пытается это преподнести на своих условиях", – добавил Бариев.

Он пояснил, что другим вопросом является то, что ситуация с водой в Крыму усугубляется, и "есть предварительная информация, что к марту 2020 года РФ столкнется с большими проблемами с водой".

Бариев объяснил, что со времени аннексии полуострова, Россия бурила там скважины и выкачивала воду с подземных озер, выводя ее в Северокрымский канал на уровне Нижнегорского и Советского районов.

"Эта вода имеет свойство заканчиваться", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3163418
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть кто-то называет вещи своими именами.
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Будет Крым Украинский-будет и вода. А пока уринотерапия узкого мира
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Хоть кто-то называет вещи своими именами.
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Вода из реки Днепр поступает в Чёрное море - пусть захватчики и коллаборанты берут её оттуда сколько влезет!!!)))
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цензор а шо там с офисом патриота мертвыйчука Россия заинтересована в "нормандском саммите", чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в оккупированный Крым, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 8106
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Непонятно только что проходил люди в черном штатив и 112 канал у когото берет,не пойму то ли СБУ с автоматами покрывают Мертвечука или у него обыски,но там и так люди в черном его охрана постоянно трутся,когда едет кортеж то охрана нагло останавливает прохожих,говорит постойте кортеж проедет,у президента наверно меньше)
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Подача воды окупантам как и других ресурсов осуждается как государственная измена. Если Зелупа хоть заикнется об етом то рано или поздно его будет ждать суд
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Так а в Лугандон 5.рочків воду ганяти ..? *Там же наши люді *
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пардон,а від коли параша признала свій сувернітет над лугандоном?
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Зєля уже на сотню судів наламав дров.
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пора платитъ крисчанам пенсии,ибо русъких(фублей) нехватает.
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Будет Крым Украинский-будет и вода. А пока уринотерапия узкого мира
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Кто бы сомневался что именно ********* приготовила ети нормандские переговоры. Волки зовут зайца на обед.
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Справедливости ради стоит отметить,что сам заяц созвал званый обед,на котором его съедят волк путин,шакал макрон и лиса меркель.
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Не было там никакого канала до 1971 го. года, и жили, все вернулось к природному состоянию, в чем проблема?
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Ще не повернулось.Далі буде.Нам тут треба мати витримку.
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А Зеленський- він як актриса з німецьких фільмів для дорослих. Завжди готовий з будь-якого боку і в будь-яких кількостях.
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Перед Путиным две важных задачи:
1. снятие санкцив
2. воткнуть ОРДЛО в Украину с правом вето

Сможет ли Зеля прижать Макрона-Меркель к стенке?
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Зможе.
В сто сороковий раз обкакунятися.
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Зебил т.ж. в этом очень заинтересован.... как ни печально....
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никакой воды! мост ***** построило, пусть тянет трубу и качает воду!
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