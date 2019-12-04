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Все про:Германия (3474) задержание (5563) опровержение (149) Онищенко Александр (570)

 Полиция немецкого Аахена опровергла информацию о задержании беглого экс-нардепа Онищенко

Правоохранители немецкого города Аахена заявили, что не задерживали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Ранее о его задержании сообщила САП.

Полиция Аахена не имеет сведений о задержании украинского предпринимателя, бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом изданию DW сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне СМИ сообщили о том, что в полиции Аахена якобы подтвердили задержание Онищенко. В четверг, 4 декабря эту информацию подтвердили в пресс-службе САП. Но выяснилось, что речь шла о задержании другого человека.

Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили и в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и также работает в Аахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Также на Цензор.НЕТ: ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3163417
 
 
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Значит его задержала полиция Ёхена, а не Аахена.
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когда власть перестанет тупо врать внаглую?
они даже не заботятся о прикрытии своей лжи. тупо врут.
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хорошие учителя были --кумовья барыга и югик
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, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3163417
А премию никому не выписали , зря .
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Может его САП задержала в Аахене? Так сказать виртуально. Надо чтоб САП дала подтверждение.
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та и я думаю..., хрена он делал в Германии? в Ростове его нужно искать....
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Оказывается в них полиция коррумпирована, а они и не знают.
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Аби Зеленський став Президентом РФ, Москва б уже за місяць стала наша.
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"Накануне СМИ сообщили о том, что в полиции Аахена якобы подтвердили задержание Онищенко. В четверг, 4 декабря эту информацию подтвердили в пресс-службе САП. Но выяснилось, что речь шла о задержании другого человека."©
В четверг... аккурат после дождичка...
"Подтвердили" вчера, а четверг - завтра, снова кто-то обкурился.
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