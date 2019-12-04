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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2988) Труба (232)

 НАБУ не увидело в записях Трубы оснований для уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы разговоры в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Оснований для открытия уголовного производства детективы НАБУ не обнаружили.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответе на запрос издания "Лига.net", информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – проинформировали в органе.

По словам собеседника издания в НАБУ, во время анализа они не нашли фактов, которые они могут расследовать по коррупционным статьям.

НАБУ не увидело в записях Трубы оснований для уголовного производства 01

Читайте на Цензор.НЕТ: К нему есть вопросы, - Верещук о Трубе

Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Источник: https://censor.net.ua/n3163413
 
   
 Топ комментарии
 
это прекрасно господа!
улыбаемся и машем!
эти зеленые придурки принесли беспредел в страну на самом высоком уровне....
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наверное им нужно очки подарить и слуховой аппарат.
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В учебники по самой грязной коррупции войдет этот легендарный уже архив "Трубу порвало". Там в архиве хватит с головой и на Трубу, и на Богдана, и на Рабошапку, и на Сытника с Холодницким, и на многих других. Интересно, а где же все эти великие эксперды "борцуны" с коррупцией - Соболевы, Лещенки, Найемы, Ткачи, Бабинцы и подобные? Чего молчат, как языки в зад засунули? Там в записях не просто коррупция. Там мега-супер-пупер-коррупция. И фабрикование дел, и указания закрыть нахрен и "порешать", и указания открыть , и плевание на любые законы и прочее, прочее, прочее. Зеленая шобла во всей своей красе.
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Так.. Там і не було корупційних правопорушень
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Есть и валом. Просто человек Портонова и папы Бени сейчас лицо неприкасаемое. Судя по всем событиям сейчас страной управляет настоящий хозяин - Беня.
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"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману"

Источник: https://censor.net.ua/n3163046
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Да, там все дела закрывали бесплатно)))) какая такая коррупция? Рома - ты дебил? А нет, ты зеденогнойный любитель, сори! Вот вам вся наша "честная и неподкупная, не коррупционная" власть во всей красе! А у вазелина даже ума не хватает понять- что это просто полный феерический пиз...ц! Ну это же фуем по роялю....
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да нет , есть у нас груздев , но сейчас фокс больше занимает ... а фокс будет сидеть . я сказал
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Набу перенабулось тоже . У нас как не выбирай , с залежной, с незалежной комиссией, а коррупцию в головах не выбить из якобы сознательных всяких директоров Набу, САП , НАЗК и прочих... перекрашиваются под любую власть
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А как может быть по другому, если все нынешние фигуранты, все судьи, прокуроры, милиционеры и т.д. поступали в ВУЗы за бабки, именно с этой целью-бомбить лохов, и рубить капусту! Конечно, если вариант с зарплатой от 10тыс $ и выше, плюс наказание от 15 до ПЖ....но наши зубожилые взвоют, как сегодня соплями брызгают на руководство Нефтегаза. Все хорошее стОит дорого!
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В учебники по самой грязной коррупции войдет этот легендарный уже архив "Трубу порвало". Там в архиве хватит с головой и на Трубу, и на Богдана, и на Рабошапку, и на Сытника с Холодницким, и на многих других. Интересно, а где же все эти великие эксперды "борцуны" с коррупцией - Соболевы, Лещенки, Найемы, Ткачи, Бабинцы и подобные? Чего молчат, как языки в зад засунули? Там в записях не просто коррупция. Там мега-супер-пупер-коррупция. И фабрикование дел, и указания закрыть нахрен и "порешать", и указания открыть , и плевание на любые законы и прочее, прочее, прочее. Зеленая шобла во всей своей красе.
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Бо таки і засунули язики в дупу. Думали, що там мед. Боюся, що і тут їх нпьурили. Бо мед з дупи лише бджоли дають. 😁 Якщо точніше, о бджоли мед таки відригують. А з дупи дають щось інше.
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Найем пошёл пить кофе в Укроборонпром.А как скакал перед Коломойским типа такой принципильный .
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Наєм став новим свинарчуком - в Укроборонпромі))))))
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Пепречисленьіе вами прерсоньі не из "зеленой шобльі", действиетльно где они? Порошенко перестал "опозицию" финансировать?
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наверное им нужно очки подарить и слуховой аппарат.
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- Изя, Зеля же обещал положить конец коррупции. - Да, Сёма. А получилось у него только положить конец.
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та ну ясно! Що там те труба гунділо, то ж все на благо нашо презика..ой президента-клоуна!
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Еще бы. А то еще утеплённые носки отберут, а на улице зима.
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нет у нас в стране - правосудия - от слово совсем
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это прекрасно господа!
улыбаемся и машем!
эти зеленые придурки принесли беспредел в страну на самом высоком уровне....
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беспредел был и до них
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чушь не неси обрезаный. тебе откуда знать что и как было до вазелина в Украине?

такого количества скандалов и зашкваров небыло даже при кучме
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чушок ты проплаченный НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження - Цензор.НЕТ 684
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Между открытой и скрытой коррупцией разницы 0. Так и между порохоботами и зелеботами. Корупция в этой стране будет поборена только тогда когда народ будет против нее боротся и выходить на митинги каждый раз когда такой скандал. Тоесть никогда. Никто кроме народа не виноват.
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а ты типа в белом пальто над схваткой?
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а. ну то есть и не уходить с митинга.
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тююю...а чего ж его турнули...(эт... вы поторопились (с) ))))).
ану быстро на место верните, честнейшего и независимого человечища...
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моника - поменял только первых лиц - не судей ,не прокуроров,не полицейских - а дела делают не первые лица - система не меняться - так шо он просто всех подмял под себя - зебилы возразите
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шах и мат вам парахаботы ! НАБУ не увидело в записях Трубы оснований для уголовного производства - Цензор.НЕТ 6834 сказал же любитель самаката корупции нет
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Естественно, это же не какой-нибудь пересичный - там бы и голос опознали без всякой экспертизы, и постановление о прослушке задним числом выписали...))
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Пусть НАБУ идет в отставку следом за Трубой!
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Теперь как-то невдобно перед оклеветанным Трубой.
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К ********** вопросов уже нет. А вот "гражданское общество" (генетические рабы) всё схавает, то что раз в 8 лет вылазит покричать что це эрвопа. Это ж не их 5 лярдов Коломойский вернет и еще столько же распилит, не их налоги, а "казённые" государство и чиновники тоже не их, инфантильные дебилы. Европа не с сортиров начинается, этот народ во истину достоин текущего состояния.
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Про коррупцию не услышали. А указание Богдана Трубе остановить расследование по Привату услышали? Это явно незаконно.
Рябошапка пусть послушает.
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А то, что независимый правоохранительный орган отчитывается о работе и координирует ее с ОФ? А то что руководитель дает задания следователям и фактически вмешивается в производство? Странно все, товарищ Олифира!
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потому, что у трубы есть мешки компромата на любого, должность обязывает, и любому, кто тронет трубу - будет труба
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это новое дно новых органов состаящих из старого гомна(((((((((((((
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білі та пухнасті, кришталево чисті продажні вилупки...як і саме кріворізьке чмо...і, звичайно, сам рогато-копитний бєня...
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Они на днях орали, что эту сволочь Трубу при проклятом Порохе поставили, а при Зеле, видите, разоблачили. А что им теперь орать, вот это бином Ньютона.
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фсё, зебобики вы окончательно признаны на данном этапе зашкваров бубочки историческими даунами, которые просрали страну.
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Это не США, где Трампа импичуют за полслова, а людей садят на годы за лоббирование без разрешение. До тех пор пока у нас в стране не будет независимых органов и проходной двор иностранной агентуры толку не будет.
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В Европе не карманный НАЭБУ такие такие уроды боятся, а что завтра под окнами будут тысячи агрессивных людей и 0 голосов на выборах.
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В Европе партии зависят от доноров. От поддержки людей. У нас партии зависят от олигархов, которые кормятся от кормушки. Такой замкнутый круг. Олигархи->политики->олигархи. Остальным места нет.
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Тут - ни дать ни взять! Красавцы! Ну если в ТАКИХ разговорах нет даже ПРИЗНАКОВ противоправных деяний.... Тогда ЗАТКНИТЕСЬ, уважаемые Зе-Команда, и ни слова о коррупционере Порошенко! Ни слова! ТАК НАГЛО лозунг "Друзьям - все, врагам - закон!", пожалуй, даже Янукович в жизнь не продвигал!!!!
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Трубу наградят, может даже посмертно. Ну если Сытнику ничего не сделали за взятку, около 100 грн, в виде отдыха на базе отдыха , то что Трубе за поговорить . НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження - Цензор.НЕТ 2073
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ваши доказательства - никакие не доказательства!
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они явно рыбацкого супчика объелись ))))))))))))
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Не. Ну класс же!!!

В словах двух теток про ЗЕлюпу сразу все увидели основание для уголовки.

А в записях, доказывающих зависимость и коррумпированность зеленых прокуратуры и президента, никаких оснований для уголовки.
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В НАБУ не дураки сидят. Потянешь за Трубу - выйдешь на Богдана, потянешь за Богдана - выйдешь на Зеленского.
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Наплодили ведомств,поставили начальники зарплату себе в 120000-300000 гривен зарплаты и нех не делают.
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а чого ви хотіли від козла ситого, що керує тим ***** нічим не краще від труби, їх обох разом з холодцьом на пару пристроював на посади парашенка, тільки труба перекупився швидше чим парашенка розраховував. поки їх всіх не поміняти толку не буде.
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ссут "антикоррупционеры", патамуШа на следующих "плёнках" бледно выглядеть могут сами **********.. круговая порука прасов
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А шо так??? Фемида неправильно бабуклаву надела? Зато девченок на ровном месте кошмарить это самое то!!!! Так и хочется в НАБУ одну буковку Е добавить!!!!!
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Это все,что нужно знать о зеленой власти
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все что вам нужно знать про набу и гбр. зе-мафия
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Якщо немає питань ні до труби, ні до його співрозмовників, то це ще одна "шарашкіна" контора, яку треба розпускати, нахрін, а не викидати гроші на їх утримування
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По факту "слитых" аудизаписей есть нарушения как минимум ряда статей Закона Украины о "ДБР".
Например статья 3
Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
- незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань; - відкритості та прозорості діяльності;
- політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

Например статья 4.
"Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань. Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань".

Статья 15.
Забороняється: використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
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"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто"....

А позвольте полюбопытствовать - по содержанию записей или сами записи были признаны незаконными?
Эти яйца в фас и профиль - совсем не похожи!
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Зеленський із своєю шоблою уже разів в 10 перевершив Овоча.
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Да у нас власть узурпирована, если вы, зебобики еще не поняли это. Единственное что осталось пока не подконтрольное зебобикам, так это ВСУ. Поэтому Зеленский рейтинг и уничтожает армейцам. Мы для него КАРАТЕЛИ.
Кстати, лично моё мнение, то убийство 3х летнего ребёнка это заказ зебобиков, что бы подорвать авторитет ветеранов. Цель была именно ребёнок, а не его отец.
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