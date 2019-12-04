 НАБУ не увидело в записях Трубы оснований для уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответе на запрос издания "Лига.net", информирует Цензор.НЕТ.
"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – проинформировали в органе.
По словам собеседника издания в НАБУ, во время анализа они не нашли фактов, которые они могут расследовать по коррупционным статьям.
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Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.
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Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.
Источник: https://censor.net.ua/n3163046
улыбаемся и машем!
эти зеленые придурки принесли беспредел в страну на самом высоком уровне....
такого количества скандалов и зашкваров небыло даже при кучме
ану быстро на место верните, честнейшего и независимого человечища...
Рябошапка пусть послушает.
В словах двух теток про ЗЕлюпу сразу все увидели основание для уголовки.
А в записях, доказывающих зависимость и коррумпированность зеленых прокуратуры и президента, никаких оснований для уголовки.
Например статья 3
Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
- незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань; - відкритості та прозорості діяльності;
- політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
Например статья 4.
"Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань. Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань".
Статья 15.
Забороняється: використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
А позвольте полюбопытствовать - по содержанию записей или сами записи были признаны незаконными?
Эти яйца в фас и профиль - совсем не похожи!
Кстати, лично моё мнение, то убийство 3х летнего ребёнка это заказ зебобиков, что бы подорвать авторитет ветеранов. Цель была именно ребёнок, а не его отец.