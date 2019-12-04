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Все про:недвижимость (681) Одесса (5757) регистрация (248) СБУ (14087)

 Регистратор в Одессе пытался незаконно оформить на лиц с оккупированной территории недвижимости на 2 млн грн, - СБУ

Государственный регистратор в Одессе пытался переоформить собственность на жителей временно оккупированных территорий Луганщины. Служба безопасности Украины блокировала его противоправную деятельность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что госрегистратор одного из одесских коммунальных предприятий оформил пакет недостоверной документации для перерегистрации недвижимости учреждения на физических лиц с временно неподконтрольных Украины территорий.

Задокументировано, что для сделок с имуществом он грубо нарушал порядок проведения регистрации прав недвижимого имущества. Злоумышленник вносил ложные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждал нежилые помещения, принадлежащие к совместной собственности территориальных общин Одесской области. Проведены обыски.

Благодаря своевременному вмешательству СБУ - на три объекта наложены аресты. По предварительной оценке экспертов, стоимость потенциально незаконно отчужденного имущества составляет более 2 миллионов гривен. Сейчас государственному регистратору объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника осуществлялись сотрудниками СБУ во процессуальным руководством прокуратуры Одесской области". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3163412
 
 
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