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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (3474) заказное убийство (75) нон грата (356) Россия (74440)

 Двух сотрудников посольства РФ в Германии объявили персонами нон-грата

МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 Федеральное министерство иностранных дел сегодня объявило двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата", - сообщили в МИД.

Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти несмотря на многочисленные обращения "не принимала достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.", совершенного в берлинском Тиргартене 23 августа этого года.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163409
 
   
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Петров и баширов срочно едут в Кельн!))))
Смотреть на шпили...вилли
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Трубу на дне Балтики объявить предметом нон-грата, вот это был бы ответный ход немцев. Остальное - видимость.
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А у нас не то что посольства кацапии спокойно стоят, так ещё и все сотрудники посольств спокойно работают Двух сотрудников посольства РФ в Германии объявили персонами нон-грата - Цензор.НЕТ 2788
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