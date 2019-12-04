 Пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 14:18 пожар локализован на площади 4000 кв.м", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.

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