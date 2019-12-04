EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  362  33
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3852) Швеция (519) Донбасс (20087) инфраструктура (138) Левен Стефан (1)

 Зеленский попросил Швецию помочь с восстановлением инфраструктуры Донбасса

Украина рассчитывает на помощь Королевства Швеция в восстановлении инфраструктуры, в частности на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

"Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры и особенно - инфраструктуры Донбасса", - сказал Глава государства по итогам переговоров с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеным.

Президент также отметил, что Украину и Швецию связывает понимание вызовов для европейской безопасности.

"Мы благодарны за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за четкую позицию по сохранению и продолжению санкционного давления на РФ", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приглашает Польшу участвовать в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса, - ОП

Со своей стороны Стефан Левен отметил: "Мы осуждаем российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма Россией".

По его словам, Швеция высоко ценит усилия, которые прилагает Украина для решения военного конфликта в Донбассе.

"Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас настало время для России взять ответственность", - подчеркнул премьер-министр Швеции.

Отвечая на вопрос журналистов, Стефан Левен отметил, что позиция Швеции относительно санкционного давления останется неизменной.

"Санкции были введены по определенным причинам - конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока причины этих санкций существуют - санкции будут продолжаться", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3163404
 
 
 Топ комментарии
 
а х.ло не хочешь попросить?
он там уже и паспорта раздает.. ну наверное чтоб...своим... легче помогать было
 показать весь комментарий
 
Зебилы, скоро на всех стадионах страны - Зеля ху*ло ла-ла-ла-ла-ла-ла
 показать весь комментарий
 
Дурачек, ты сначала окупантов выгони с Украины. Он уже даунбас просит Европу восстанавливать. Поетому Европа особо и не возмущается росийским притензиям на Украину, понимая что придется европейцам со своего кармана оплачивать разруху в Украине
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а х.ло не хочешь попросить?
он там уже и паспорта раздает.. ну наверное чтоб...своим... легче помогать было
 показать весь комментарий
 
 
Ну попросит он ху*ло, а толку, в очередной раз нашего членограя ху*ло опустит? Его даже в Украине 80% жителей ненавидят и нах посылают, что уж тут говорить
 показать весь комментарий
 
 
Вы правы! там, правда, не просить бы надобно ..а требовать
да только (и опять Вы правы) просилка не грозного вида, а комичного...
 показать весь комментарий
 
 
***** деньги дает только на войну и своим агентам. На холопов ***** насрать. Захватив очередную территорию ***** спешит побыстрее ее содержание повесить на самих капитулянтов.
 показать весь комментарий
 
 
вот почему-во в Ваших словах не сомневаюсь... а вот в словах харанта ищу подвох и прикол...
почему так?
 показать весь комментарий
 
Зебилы, скоро на всех стадионах страны - Зеля ху*ло ла-ла-ла-ла-ла-ла
 показать весь комментарий
 
 
А росстйский спецназ на Догбассе тоже инфраструктуру восстанавливает?
 показать весь комментарий
 
 
Єта апалчєнци и "та старана", так сказал харант
 показать весь комментарий
 
 
Как еврей он может и хитрый...Но не умный и не мудрый. Такие вещи не просят. А предлагают в конкретных выгодных бизнес-проектах. И если они покажутся интересными,тогда и бабла будет немеренно. А так - дадут как Германия - 900 000 евро в качестве шоб не приставал.
 показать весь комментарий
 
Кто будет вкладывать свои деньги в территорию которая находится под боевиками и вот-вот капитулирует? Спроси себя сам, купил бы ты в окупированном донецке квартиру или построил бы там бизнес? А теперь представь, что европейцам Украина как тебе Афганистан или Сирия?
 показать весь комментарий
 
В народе есть плохая привычка "делить шкуру не убитого медведя".
Зе-Моника хочет пробить дно новой привычкой "пахать не отвоеванный огород".

 показать весь комментарий
 
 
ни о чем . потому как Донбас (окупированая часть ) все равно будет по русней .но звучит просто красиво заявление .
 показать весь комментарий
 
 
А рашке счет выставить слабо?!!!!!
Хотя они вряд ли заплатят. Их же там нет....
 показать весь комментарий
 
 
Так і серед шведів дурних нема! 😁 Подивіться на натягнуту посмішку шведа! Як ви думаєте, що він думає про Донбас і пропозицію Зєлєнского? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Сначала надо поймать зайца, а потом просить для него капусту.
 показать весь комментарий
 
Дурачек, ты сначала окупантов выгони с Украины. Он уже даунбас просит Европу восстанавливать. Поетому Европа особо и не возмущается росийским притензиям на Украину, понимая что придется европейцам со своего кармана оплачивать разруху в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Моника как девушка легкого поведения, только немного при...ная - у всех просит, принимает со всех сторон, но никто не платит
 показать весь комментарий
 
 
Дебил...
Злочинна влада клянчит денех...
А ЗЕбобы при этом не рвут пуканы!!!)))
При ПЕПо на говно уже изошли бы...
 показать весь комментарий
 
 
просюн. ты уже пол года просишь всех кого поймаешь. хоть кто нибудь откликнулся? или все шарахаются как от чумного?
 показать весь комментарий
 
Причем здесь шведы, если восстанавливать Донбасс должны касапы
 показать весь комментарий
 
Якщо 9-го грудня на Майдані біля ЙОЛКИ на буде менше 500 тисяч люду, які проти капітуляції та рюсского міра, то все зливайте воду, ви припливли....
 показать весь комментарий
 
моника, ты, главное,у пукина не зЕбудь "грозно" отсосать попросить о восстановлении даунбаса
 показать весь комментарий
 
Состриги с Ахметова, Коломойского, всех Регионалов вместе взятых, и прочей нечисти.

Хватит ходить по миру с протянутой рукой, когда ворьё у тебя перед глазами и все полномочия есть, только желания нет.

ЛИЦЕМЕРНОЕ ТЫ СУЩЕСТВО!!!
 показать весь комментарий
 
Так Донбасс же всю Украину кормил,пускай сами и восстанавливают ,что разрушила их рассия
 показать весь комментарий
 
Не знаю как шведы, но зебилы точно будут востанавливать из своих мизерных зарплат и пенсий Зеленський попросив Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу - Цензор.НЕТ 6293
 показать весь комментарий
 
Пусть те кто Путина звал и "гудел"-вместо того,что бы защищать страну-и восстанавливают.И да та,кто помогал оккупанту вывозить предприятия.Работникам "уехавших" предприятий-может неустойку выплатить,за неудобства. Зеленський попросив Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу - Цензор.НЕТ 5695
 показать весь комментарий
 
Изя не лох,Изя как в презы балотироваться то маму Риму просит,а как Донбас восстановить то Швецию,ему ведь 42 уже.Уря товарисчи уря,всем сватов,тупо всем
 показать весь комментарий
 
от дебил, надо не просить, а требовать что бы свинособаки восстанавливали
 показать весь комментарий
 
Жителі окупованого росіянами Донбасу обома руками ЗА ЗЕ!
І усцикаються з лохів.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы Коломойского попросил не заставлять его играть роль президента...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх