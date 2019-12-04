 Зеленский попросил Швецию помочь с восстановлением инфраструктуры Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

"Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры и особенно - инфраструктуры Донбасса", - сказал Глава государства по итогам переговоров с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеным.

Президент также отметил, что Украину и Швецию связывает понимание вызовов для европейской безопасности.

"Мы благодарны за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за четкую позицию по сохранению и продолжению санкционного давления на РФ", - отметил Зеленский.

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Со своей стороны Стефан Левен отметил: "Мы осуждаем российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма Россией".

По его словам, Швеция высоко ценит усилия, которые прилагает Украина для решения военного конфликта в Донбассе.

"Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас настало время для России взять ответственность", - подчеркнул премьер-министр Швеции.

Отвечая на вопрос журналистов, Стефан Левен отметил, что позиция Швеции относительно санкционного давления останется неизменной.

"Санкции были введены по определенным причинам - конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока причины этих санкций существуют - санкции будут продолжаться", - резюмировал он.