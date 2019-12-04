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 Политика Украины
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 К нему есть вопросы, обязательно должно быть расследование, - Верещук о Трубе

Отставка с должности не станет для экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы гарантией освобождения от ответственности.

Об этом заявила "Обозревателю" народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его записи разговоров многочасовые, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – сказала Верещук.

На вопрос, надо ли расследовать опубликованные в Telegram записи разговоров, которые компрометируют главу ГБР, нардеп ответила: "Обязательно. Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами с Telegram-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также те органы, которые должны контролировать, должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет".

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По ее словам, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.

"Должна быть неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подчеркнула Верещук.

Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Источник: https://censor.net.ua/n3163402
 
 
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Какие вопросы?)))
Он уже по ходу ходячий мертвяк!
Оно наговорило не на один полет с небоскреба....
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Шах и мат от Сытника. НАБУ заявило, что НЕ БУДЕТ открывать производство по пленкам Трубы. У директора НАБУ нет оснований для возбуждения. Во время анализа записей детективы НАБУ не нашли фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям. В принципе, это все, что нужно знать о нынешнем руководстве НАБУ.
.....Эта маленькая история, дорогие избиратели Зеленского, показывает вам, что с коррупционными схемами и темами никто и никогда из дружной и монолитной команды презЕдента бороться не собирался.
Темы и схемы хотели только возглавить, а не побеждать. И получить иммунитет от новой власти тоже очень просто: нужно просто отдать ей долю малую или большую в незаконном, а можно и в законном бизнесе. Как и предупреждал Владимир Александрович Зеленский в ходе предвыборной кампании - сильные будут заботиться.
К нему есть вопросы, - Верещук о Трубе - Цензор.НЕТ 6946
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ну вообще то там УД ломится и не только ему
что значит "есть вопросы"?
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Что значит УД?)))
Ты что хочешь что б ...Путин напав!?)))
МоЗЕ ты не патриот!?)))
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Не совсем очевидно, почему такие вещи исходят от политиков, а не от правоохранительной системы. Видимо потому, что трубу поменяли и теперь поставят новую трубу. Более устойчивую к турбулентности, созданной турборежимом от пришедших к власти зетурбуляторов.
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Господи, какие мрази во власти... Прям мразота мразотнейшая.
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Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, Источник: https://censor.net.ua/n3163402
Айяйяйяйяй!!!
А кто же эти проекты заангажировал????
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"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо"©
Постигло Горе лютое, Горе беспощадное и неумолимое Дупу Трубы следаков государевых Предводителя мудрого. Доселе не знала Дупа Трубы Горя названного - прогревалась благостно и нежилась томно в кресле мягком кабинета уютного - вкушала Дупа Трубы радости скромные, повседневные от щедрот Бюджета державного. Нежданно-негаданно навалилось Горе страшное, врезало пенделя булкодробительного промеж полужопий изнеженных - вывалилась Дупа Трубы избалованная из кресла благословенного. Погнало Горе жестокосердное Дупу Трубы столь теплолюбивую в стужу зимнюю, в холода леденящие, в морозы трескучие на семь ветров до костей пронизывающих, во вьюгу-куреву ночами бесконечными злобно завывающую. Вот какое Горе терзающее приключилось с Дупой многостраждущей отныне Трубы-Страстотерпца согбенного.
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Это ж очередная слуга. Иди к своим Арахамиям и Богданам, которые полностью в кармане у Бени, собери их, и расскажи им сказку про неотвратимость наказания.
Людям обычным, зачем этот дешевый самопиар на уши вешать.
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