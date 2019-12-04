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 Политика Украины
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Все про:Институт нацпамяти (209) Вятрович (227) Дробович (1)

 "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП

Экс-директор Украинского института национальной памяти, депутат ВР от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович считает назначение Антона Дробовича на должность главы УИНП очередным неверным решением правительства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Антон Дробович - глава Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он.

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Ранее Кабинет министров Украины назначил Дробовича на должность главы Украинского института нацпамяти.

В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев, - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163398
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а зачем вы Вятровича убрали? Чем он вас не устраивал?
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Он проста не прікооольний, нє умєєт іграть хером на райалє, не єздіт в кіно на вєлікє, зачєм умнаму наріду такоє?
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Зебилы, а зачем вы Вятровича убрали? Чем он вас не устраивал?
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Он проста не прікооольний, нє умєєт іграть хером на райалє, не єздіт в кіно на вєлікє, зачєм умнаму наріду такоє?
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Периодически порол чушь из параллельной реальности
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Все как раз наоборот, ватаголовый. В твоей альтернативной реальности правда так воспринимается.
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Не ходил на 9 мая обвешанный с головы до ног колорадками, у него нет портретов дидов на палочке... И ещё куча недостатков..
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Вятрович знает что говорит, потому. что, Зелох - путинская марионетка
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очень мало инфы про Дробовича.. кто он, откуда, его высказывания, его работы, и так далее?!
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Думаю, що Вятрович дещо про нього знає. Не просто ж так він написав пост.

Мабуть це якась вата, на жаль.
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Вятрович.. Просто порохобот - тому говорить всяку фігню
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Порохоботом теперь, малыш , быть по крайней мере не стыдно, в отличии от безмозглых поклонников торчка с роялем, насильников малолеток, продавцов билетов в Раде, и 100 баксовых шлюх...
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Судя по тенденции какой то очередной малорос...
...ну чтобы ***** на Монику не обижался
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нищета уничтожает память, а у тебя рожа отменно откормлена
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Щось не імпонує мені той *щирий.....Дроботовіч * "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП - Цензор.НЕТ 6316
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Что хотел сказать - непонятно, главное нагнать больше пафосу, трагичности и патриотичности.
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А погуглить? Дробовіч здебільше займається питаннями голокосту. Йому на голодомор класти обрізаним..."В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП - Цензор.НЕТ 9867
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малороссами значит будем...какая в принципе разница
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Вятрович чудовий історик, але має одну ваду, любить невдаху Порошенка.
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Як відверто... Тобто, якби любив більше Зє!, то й надалі очолював ІНП? І де ж тут "національна" память? А, ось вона - голокост"В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП - Цензор.НЕТ 6252
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Да успокойте уже этого недоразвитого Вятровича
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