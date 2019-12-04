 "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Антон Дробович - глава Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он.

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Ранее Кабинет министров Украины назначил Дробовича на должность главы Украинского института нацпамяти.