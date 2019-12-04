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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11400) НАТО (6588) Гончаренко (288)

 Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро добровольного взноса

Украина сделает добровольный взнос в бюджет НАТО в сумме 850 тысяч евро. Это позволит нашей стране получить помещение в штаб-квартире Альянса.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины. Об этом сообщил в Фейсбуке присутствующий на заседании правительства народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина осуществит добровольный взнос Украины в НАТО 850 тысяч евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал он.

Издание "Европейская правда" сообщает со ссылкой на источники в правительстве, что эти средства потратят на модернизацию инфраструктуры в старой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Украинская делегация сможет переехать в другое помещение, которое ранее занимала одна из стран-членов. Как известно, все делегации стран-членов в 2017 году переехали в новую штаб-квартиру.

Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро добровольного взноса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163397
 
   
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" Это позволит нашей стране получить помещение в штаб-квартире Альянса"

Херассе у них стоимость аренды помещения Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9837
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посмотрите у Бутусова все Свою войну с Салатенко кто не видел,а потом себе вопрос задайте вы говножертва сцыкливая или боец?
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При чем здесь скользкий Гончаренко ? К решению Кабмина?
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