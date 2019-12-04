 Я принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб отсечь такую версию, - Грановский об обвинениях в возможной причастности к покушению на Соболева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Александр Грановский, комментируя заявление депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева о возможной причастности Грановского к покушению на него, в ходе которого погиб 3-летний сын Соболева, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе. Слава, я не так воспитан, чтоб хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие трудные для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию - мрази. Но и это не так важно сейчас. Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию. Я внимательно послушал видеорепортаж: прошу журналистов не тиражировать то, что не было сказано Славой. Я живой человек, я ценю людей, ценю жизнь и за свои почти 40 лет никогда о подобном не слыхал. Слава Б-гу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии", - заявил Грановский.

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"Как только просмотрел запись интервью, я немедленно попробовал связаться с близким тебе человеком, Слава, с целью организации такой проверки. Мне этот человек обещал перезвонить через час. Уверен, до вечера мы согласуем логистику и поставим в этом вопросе точку. Помимо этого вопроса, я готов ответить и на другие на тему финансирования медийной атаки против тебя и своего возможного в этом участия", - добавил он.

Также редакция интернет-издания #Буквы опровергло заявление депутата Вячеслава Соболева о причастности к кампании против него.

"Издание не имело и не имеет никакого отношения к какой-либо кампании против Вячеслава Соболева. При этом мы понимаем причины, которые могли привести к подобным заявлениям Соболева. Насколько известно, один из бывших сотрудников #Букв, который был уволен несколько лет назад, мог принимать участие в медиа-кампании против Вячеслава Соболева. Редакция приносит свои соболезнования Вячеславу Соболеву в связи с гибелью его сына и надеется, что виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него: Емельянов, Татьков, Брославский.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

3 декабря задержанным Андрею Лавреге и Алексею Семенову объявили подозрение в умышленном убийстве

4 дкабря суд арестовал Лаврегу на 2 месяца.