 "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Принимая во внимание судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в тексте обращения.

В обращении отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится в тексте обращения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы поднимем вопрос о формате и сроках возвращения контроля над границей с РФ, - Зеленский о переговорах в Париже