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 Политика Украины
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 "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции. ДОКУМЕНТ

Фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают всех неравнодушных украинцев выйти на акцию против капитуляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Принимая во внимание судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в тексте обращения.

В обращении отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится в тексте обращения.

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Евросолидарность, Батькивщина и Голос призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163394
 
   
 Топ комментарии
 
вангую... сейчас зелебобы завоют...
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Шах и мат от Сытника. НАБУ заявило, что не будет открывать производство по пленкам Трубы. У директора НАБУ нет оснований для возбуждения. Во время анализа записей детективы НАБУ не нашли фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям. В принципе, это все, что нужно знать о нынешнем руководстве НАБУ.

"Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 5452

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Молодцы! Сдачу Украины надо прекратить. Хотя шмаркля уже наобещал Путлеру 100 коробов.
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Яка страшна втрата. Баную і з'їдаюся
(ніт)
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ничего страшного, так бывает когда с барыгами в договорняки лезешь... для меня это всё равно чтоб она с хамом на майдан шла, ну для наглядности... просто на следующих выборах явка возможно чуть меньше будет.
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Юля всегда выбирала сторону победителей. У не на это чуйка
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Поэтому она никогда не станет президентом ))
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Лучше б вы организовали выдачу оружия и командование, а не сцену, микрофоны, дудки и шарики.
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Зебилы сейчас будут орать - "зачем Порох спасает нас от капитуляции" ? "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции - Цензор.НЕТ 395
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А ти, цікаво, який готуєш - "слава русскому освободителю" в кольоровій схемі аквафреша?
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Зебил, а как так получилось что Пороху дякували, а зебила нах посылают? "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 7656
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Там что-то возле дома Рожковой. Беня своих бандитов прислал?
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Как говорили умные, "критикуешь - предлагай".
У этих партий есть план действий для если не победы, то окончания войны? Если кто знает - дайте ссылку.
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Рахманін з Голоса пропонував взагалі-то і я з його планом погоджуюся...

Ми не здатні наразі відвоювати ці території (принаймні, без великих жертв), миритися з сєпарами нормальні українці не хочуть переважно (див. соціологію), тому Рахманін пропонував відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями - як Південная КОрея від комуняк з КНДР. Від себе додам - закрити всі пункти пропуску, припинити виплату пенсій, перекрити їм воду і електрику, яку туди досі поставляєм...
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Вони не знають, що тут писати, щоб не стався бавовняний камінг-аут.
Бо начебто треба бути "патріотами", а тут можна лише заволати "а мьі и хотим в расеюшку к братьям! путин введи! а скаклов кастрюлеголовьіх с их телячей мовой - в польшу унитазьі панам мьіть!!!111!1"
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Дякувальники и юлеботы слились в экстазе.
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То тепер Голос і Батьківщина теж порохоботи?))) І Свобода з Правим сектором, які тежж ідуть на цю акцію? Я щось не зрозумів, зебобіки, поясніть мені, тупому "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 9535
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Очередной порохомайдан собирается в 13:00 и расходится часам к 7-9 вечера. Все по графикам и спискам, ничего нового.
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