 "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Принимая во внимание судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в тексте обращения.
В обращении отмечены следующие требования:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится в тексте обращения.
(ніт)
https://www.youtube.com/watch?v=xW_5OBVNYUg
Кого послали?
У этих партий есть план действий для если не победы, то окончания войны? Если кто знает - дайте ссылку.
Родина всё-таки.
Ми не здатні наразі відвоювати ці території (принаймні, без великих жертв), миритися з сєпарами нормальні українці не хочуть переважно (див. соціологію), тому Рахманін пропонував відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями - як Південная КОрея від комуняк з КНДР. Від себе додам - закрити всі пункти пропуску, припинити виплату пенсій, перекрити їм воду і електрику, яку туди досі поставляєм...
Бо начебто треба бути "патріотами", а тут можна лише заволати "а мьі и хотим в расеюшку к братьям! путин введи! а скаклов кастрюлеголовьіх с их телячей мовой - в польшу унитазьі панам мьіть!!!111!1"