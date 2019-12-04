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 Общество
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Все про:Кабмин (11400) Гончаренко (288) диджитализация (18)

 Украинцы получат цифровой ID: Кабмин запустил пилотный проект

В ближайшие полгода будут проверены все электронные реестры. Данные из них сравнят друг с другом, информацию о гражданах дополнят, а дубликаты уберут. Это упростит назначение и получение соцвыплат.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой", - сказано в сообщении.

Цифровой ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникальной записи, добавили в пресс-службе.

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"Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3163392
 
   
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т.е. ИНН недостаточно? надо еще один номер?
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узеленские снова изобретают велосипед. вангую следующий этап - чип при рождении.
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І будуть набивати його на руці?
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т.е. ИНН недостаточно? надо еще один номер?
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узеленские снова изобретают велосипед. вангую следующий этап - чип при рождении.
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А чем ИНН не устраивает или номер паспорта?!
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А код паспорта, ИНН - это не уникальные номера? Нужен еще один?
Какой идиот это придумал?
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Когда уже догоним и перегоним Африку, скакуасы-зеБильные?
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мне эти диджитализаторы напоминают случай из жизни. админил я как то одну контору. был там сотрудник (родственник директора) который типа был "компьютерщиком". Я замахался после его инициатив систему ремонтировать. То ip поменяет на компах, то в маршрутизатор залезет и отключит интернет, то с удаленным доступом поиграется. Управы на него небыло - родственник же и "закончил коледж по профилю". В общем решился вопрос просто - была у меня дома убитая мать. стартовала, даже система ставилась но из-за дребезга в дорожках к слотам памяти глючила безбожно спустя некоторое время нормальной работы. И вот я в одном не сильно нужном компе поменял мамку на глючную и спихнул ему как "специалисту" разобраться с проблемами. Пол года я "отдыхал" пока он копал что же не так. Я его просто занял общественно бесполезным делом. Он ничего полезного не делал но и не вредил.
Вот бы и этих "электронных" мальчиков так занять чем нибудь бесполезным и не касающимся остального населения страны
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