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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11400) Энергоатом (123) Гончаренко (288) НСЗУ (22) Госслужба труда (6)

 Назначены и.о. руководителей Нацслужбы здоровья, Госслужбы по вопросам труда, "Энергоатома" и Государственного ипотечного учреждения, - Гончаренко

Кабинет министро назначил исполняющих обязанности главы Национальной службы здоровья, Государственной службы по вопросам труда, президента ГП НАК "Энергоатом" и председателя правления Государственного ипотечного учреждения.

Об этом сообщил в Фейсбуке присутствовавший на заседании правительства народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности Председателя Нацслужбы здоровья Украины будет Мовчан Оксана Сергеевна (заместитель председателя НСЗУ).

Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности председателя Госслужбы Украины по вопросам труда будет Дегнер Игорь Анатольевич (директор Департамента по вопросам труда Гоструда).

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Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будет Павлишин Павел Яремович (генеральный директор обособленного подразделения "Ривненская атомная электростанция").

Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности председателя правления Государственного ипотечного учреждения будет Фролов Вячеслав Петрович (директор Департамента активных операций Государственного ипотечного учреждения)", - написал он.

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Назначены и.о. руководителей Нацслужбы здоровья, Госслужбы по вопросам труда, Энергоатома и Государственного ипотечного учреждения, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163388
 
 
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Павлишин Павло Яремович Народився 8 квітня 1967 р. в селі Орішне Красноярського краю. Обласна рада шостого скликання. Обраний по одномандатному виборчому округу № 36 (м.Кузнецовськ) від Партії Регіонів.
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