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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (3474) Грузия (3644) заказное убийство (75) прокуратура (3769)

 Убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть совершено по заказу госорганов России, - прокуратура Германии

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в заявлении Генпрокуратуры Германии.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К. Есть веские действительные основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов Чеченской республики, которая является частью РФ", - сказано в сообщении.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

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По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

Источник: https://censor.net.ua/n3163387
 
 
 Топ комментарии
 
И что теперь? Германия от газа российского откажется или Северные потоки закроют?
Немцы это схавают и забудут.
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Где в мире не происходят громкие заказные убийства, теракты, вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику стран, тупой и совковый шпионаж и т.д. - ВЕЗДЕ торчат уши кацапов !!! Убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть совершено по заказу госорганов России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 4155
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на Цензоре форумчане и без расследования немцев уже знали от куда уши растут),немцы еще 2~3 года арабов у себя по принимают на ПМЖ и потерят дух и силу.
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И что теперь? Германия от газа российского откажется или Северные потоки закроют?
Немцы это схавают и забудут.
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Та взагалі не буде жодного ФЄ... а то раптом путен нападє
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они еще вьілежут до блеска одно место.
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на Цензоре форумчане и без расследования немцев уже знали от куда уши растут),немцы еще 2~3 года арабов у себя по принимают на ПМЖ и потерят дух и силу.
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При чем тут арабы,скрепыш ?Татаромордва кгбэшная - рассадник терроризма
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Закінчуйте той Норд стрим 2 , не відволекайтеся !
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Где в мире не происходят громкие заказные убийства, теракты, вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику стран, тупой и совковый шпионаж и т.д. - ВЕЗДЕ торчат уши кацапов !!!
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ыыыы - опять путин. Он везде )))
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Что то не везет грузинским бизнестенам, везде их убивают.
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это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни. Чечня уже не расссея?
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Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. (с)

Станислав Ежи Лец
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