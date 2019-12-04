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 Общество, За рубежом
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 Бьют по почкам и заставляют раздеваться до гола на морозе, - Денисова о пытках участника Автомайдана Якименко в российской тюрьме

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко, осужденному в России, применяют физическое насилие в российской колонии и отказывают в оказании медпомощи.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области.

У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику", - рассказала Денисова.

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По словам Денисовой, Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования.

Кроме того, по ее данным, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

К тому же, Якименко не обеспечен одеждой по сезону и обувью по размеру, что привело к травмам ног. Жена украинца передавала посылку с теплыми вещами и лекарствами, но ее в колонии не приняли.

В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой как можно быстрее помочь проведению полного медобследования Якименко и по его результатам оказать соответствующую медицинскую помощь.

Также она призвала советника-посланника временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покатило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующую консульско-правовую помощь.

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Напомним, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Бьют по почкам и заставляют раздеваться до гола на морозе, - Денисова о пытках участника Автомайдана Якименко в российской тюрьме 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163385
 
 
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Это обычный процесс попадания в верховну зраду по ускоренной процедуре
( козак гаврилюк)
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Симметрично надо относится и к россиянам в наших тюрьмах.
В России уполномоченный по правам человека это вообще волшебная должность, ты как-бы уполномоченный по тому, чего не существует. Обращаться к этому человеку, это все равно, что стоя посреди поля, стучаться в воображаемую дверь.
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По сравнению-украинская колония это санаторий.
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Что он делал в Мордоре ? Или насильно вывезли с Украины?
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А в украинских тюрьмах не пробовала навести порядок. Как укр.военного насиловали за участие в АТО, и кто привлечен к ответственности .
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Подібне робили на Майдані з Гаврилюком.Співпадіння?
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говорят, говорят - не ездите на расию, особенно, если вы - участник АТО, активист нац организаций...чем думают все эти люди??
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по идее после 14 года там могут любого заластать участвовал 5 лет в вк или еще де в срачах и комментах--вот тебе и террорист мемы пикчи видео--тыщами так это ультра игил.. Б'ють по нирках і змушують роздягатися до гола на морозі, - Денісова про катування учасника "Автомайдану" Якименка в російській в'язниці - Цензор.НЕТ 6431
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