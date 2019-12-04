 Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Знал ли я, что президент США заблокирует помощь? .. Когда у меня был разговор по телефону (с Трампом. - Ред.), я этого не знал", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что ситуация с импичментом президента в США не влияет на его работу.

"Я думаю, что это больше влияет на работу институтов Соединенных Штатов Америки. При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, США, - мы благодарны за помощь любую, - но у нас независимая Украина и у нас есть реально более приоритетные проблемы" - сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.