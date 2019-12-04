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 Политика Украины
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 Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о блокировании военной помощи Украине от США, когда разговаривал с Дональдом Трампом по телефону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Знал ли я, что президент США заблокирует помощь? .. Когда у меня был разговор по телефону (с Трампом. - Ред.), я этого не знал", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что ситуация с импичментом президента в США не влияет на его работу.

"Я думаю, что это больше влияет на работу институтов Соединенных Штатов Америки. При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, США, - мы благодарны за помощь любую, - но у нас независимая Украина и у нас есть реально более приоритетные проблемы" - сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

Источник: https://censor.net.ua/n3163384
 
 
 Топ комментарии
 
Моника Моника, выходи из домика Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5606
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Да он хоть, что-то знает?
Не знал, что у главы "Укроборонпрома" два паспорта.
Не знал, что Трамп дулю ему скрутил.
Не знает, что цена на газ снизилась для Коломойского, а у меня в платежке выросла.
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а я думаю что нет... ему не положено даже знать ) так водят кругами показывают тушку везде.. зачем ему что-то знать за него и так все решат )
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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А зачем США помогать будущему союзнику паРаши? Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4146
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ты уже 2 раза обосрался, я тебе вопрос, а ты мне кривляешься да выкрутасничаешь.... мне кажется что тупой здесь ты.
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Новый закон от зелёной чумы: если Ваш родственник три года назад уезжал на заработки, то Ваша субсидия незаконна и её прийдется погасить!
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а ты ХТО преЗЕК???
ВСЕ в ОПе знали а ты один не знало????
может тебе в отставку пора???? моника???
))))))))))))
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Да он хоть, что-то знает?
Не знал, что у главы "Укроборонпрома" два паспорта.
Не знал, что Трамп дулю ему скрутил.
Не знает, что цена на газ снизилась для Коломойского, а у меня в платежке выросла.
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А що ж тобі ідіоту не підсунули сценарій при розмові? Ти ж все життя провів по написаним сценаріям. Ідіот--хоч би не признавався,що дебіл. Нічого не знає,нічого не чує,нічого не бачить. А бачить тільки богдана,та єрмака,ну і звичайно беню.
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А если б знал, все равно не смог бы задуматься о последствиях и просчитать наперед ходы в игре. Президентом - эт все таки не сосисочкой по рояльчику, тут шурупать надо, а не Фунта роль отбывать. ЗицПрезидент - прохаванный "нелох" для "нелохов". Ничего, "онсможет", "оннаучится", да зебы?)))
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ну да,цаР зебилов хАроший - оно просто тупой и ничего никогда "не знает" Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9968
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От бідний бубочка: на електромобілі катається, в спортзалі селфі робить, а про блокування допомоги від США йому не сказали. Бідолаха...
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"Бэ-э-эээ... Я не фнал о фамалофке фаеннай фофофы Уклаине, лафгафафыфая ф Тлямпом па фефефо-о-ону..." Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6900
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Йому ще й візміщіння вріда буде за счіт потняків податків.
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Ганьба всій світовій економіці! Нобелівська премія з економіки Зеленському - він винайшов новий економічний двигун: президент N6 зобов'яже банки давати кредити під 5/7/9% річних (при обліковій ставці центробанку 15,5%)
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Всі за кредитами, і зразу кладемо на депозит!
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Дашотыгаваришь? А может ты еще не знаешь что ***** подготовил тебе документы на подписание о капитуляции?
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Ну ну.....
Чего ты еще не знаешь????!!!!
Если не справляешься - может пора на пенсию?
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Так он, может быть, и о войне в Украине, не знает? Брехун "в своём репертуаре...".
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так высрал же недавно: я не собираюсь начинать войну на Днобассе.
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На ЦН одни порохоботовские всезнайки собрались, противно.
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Зелебоба, что за истерика? Ну стебёмся с Вовчика и чё? Правда глазки колет и режет не по деццки? Стыдно, что голосил, как и все остальные недоумки? А мы говорили, а мы предупреждали, а что ты тогда орал? Вообще то, это хорошо, что стыдоба берёт. Есть шанс поумнеть, но это не точно.
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Тебе ума не хватает понять, что кроме зелебобов и порохоботов есть еще и нормальные люди, чмо.
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"есть еще и нормальные люди, чмо" - не зупиняйся, продовжуй. "Сльі, тьі на кого тут дуру гонишь, уася? я пацан намальньій, тьі чмо!"
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А тобі не вистачає розуму доперти, що проти Зе уже давно не одні лиш порохоботи... Він уже навіть Юльку (яка була дуже лояльною до нього) умудрився проти себе настроїть! А до того настроїв Гриценка, ще раніше - націоналістів... То шо, всі вони порохоботи?
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Они не порохоботы. Но только порохоботы и№анутые на всю голову.
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Останнім часом зебобіки хочуть, щоб про преЗЕдента "токмо хвалебно, поштительно и с надлежащим трепетом, кажиннай холопка страх имей и свой шесток знай".
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А он всєго-ліш хотєл прінєсті мір і благодєнствіє в каждий дом !
Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1634
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Повторюсь специально для тебя-Тебе ума не хватает понять, что кроме зелебобов и порохоботов есть еще и нормальные люди, чмо
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Він знав лишень одне - шо ген прокурор його сто процентно свой в доску...Ні про що інше йому під час розмови з Трампом знати не належало...
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Фсбшным Семочко-Свиньям и остальной кремлевской мрази дырку от бублика и балалайкк в жопу.
Зеленому клоуну - барабан на шею и от мертвого осла уши.
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Пригоди "*************" в ролі гівнокомандувача.
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знал не знал новая забава бубочки Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7376 Подозреваемый ушел в отказ Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7376
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Чомусь згадалося: "Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве. ВИДЕО 18+
После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места аварии. Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. Спустя несколько минут он начал отрицать то, что является участником ДТП. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia.
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кто-то это ещё хавает.?..... ключевой сюзник прекращяет подачу военной помощи а он "не знал"....... да ему 42 и он таки ......
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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Стефанчук заснул в сессионном зале Верховной Рады.
Об этом сообщают «Буквы».
Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте.
Но его потом разбудил коллега по фракции - «Юзик» - Юрий Корявченков.
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Треба було Ківу попрохати - "Илюха, поди Свинарчука разбуди..."
(не факт, що він правильно почув би слово "разбуди")
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я не знал,я сватов досматривал,**** вы домахалися?
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"Учись, студент!" (с)

США вновь отказали в визах российским дипломатам-чекистам

США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства МИД РФ. Американскую визу также не получил опущенный директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6709

Об этом сообщается на сайте посольства РФ в США, передает atr.

Делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции. Мальгинов, в свою очередь, направлялся на молодежный форум в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.
Российские дипломаты уверенны, что США своими действиями «подкидывают дрова в огонь вражды», и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.

Напомним, в октябре США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого - в сентябре - посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что с 1 января США вдвое подняли цену виз для населения РФ. Кроме повышения цены многократной визы, была усложнена процедура получения повторного ее получения. Раньше новую визу можно было получить по почте, теперь граждане РФ должны будут проходить собеседование при получении повторной визы.
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А в США говорят, шо ЗЕ знал. И почему-то кажется, что все мы знаем, кто врет.
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Если ты действительно не знал, то тебя имеют твои же шептуны (это и так ясно). Если же ты врешь, то тебя поимеет новый президент США с Конгрессом и активная часть украинцев, которая не смотрит твоих "Скатов". В любом случае ты лох.
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но в принципе, он миллионер и президент.... а мы пишем на Цензоре
так шо по поводу "лоха", я попросил бы, попросил бы....
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з попередніх перлів ... він не знав що президент людей не саджає ... юрист хренов! мізки в спортзалі не накачаєш в 42 вони або є або тирса як в Вініпуха!
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Зато прекрасно знал кого новыми лицами призначати

Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6191
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