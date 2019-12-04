 Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
"Знал ли я, что президент США заблокирует помощь? .. Когда у меня был разговор по телефону (с Трампом. - Ред.), я этого не знал", - отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что ситуация с импичментом президента в США не влияет на его работу.
"Я думаю, что это больше влияет на работу институтов Соединенных Штатов Америки. При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, США, - мы благодарны за помощь любую, - но у нас независимая Украина и у нас есть реально более приоритетные проблемы" - сказал Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.
ты поехавший?
ВСЕ в ОПе знали а ты один не знало????
может тебе в отставку пора???? моника???
))))))))))))
Не знал, что у главы "Укроборонпрома" два паспорта.
Не знал, что Трамп дулю ему скрутил.
Не знает, что цена на газ снизилась для Коломойского, а у меня в платежке выросла.
Чего ты еще не знаешь????!!!!
Если не справляешься - может пора на пенсию?
Зеленому клоуну - барабан на шею и от мертвого осла уши.
После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места аварии. Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. Спустя несколько минут он начал отрицать то, что является участником ДТП. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia.
Об этом сообщают «Буквы».
Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте.
Но его потом разбудил коллега по фракции - «Юзик» - Юрий Корявченков.
(не факт, що він правильно почув би слово "разбуди")
США вновь отказали в визах российским дипломатам-чекистам
США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства МИД РФ. Американскую визу также не получил опущенный директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.
Об этом сообщается на сайте посольства РФ в США, передает atr.
Делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции. Мальгинов, в свою очередь, направлялся на молодежный форум в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.
Российские дипломаты уверенны, что США своими действиями «подкидывают дрова в огонь вражды», и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.
Напомним, в октябре США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого - в сентябре - посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отметим, что с 1 января США вдвое подняли цену виз для населения РФ. Кроме повышения цены многократной визы, была усложнена процедура получения повторного ее получения. Раньше новую визу можно было получить по почте, теперь граждане РФ должны будут проходить собеседование при получении повторной визы.
так шо по поводу "лоха", я попросил бы, попросил бы....