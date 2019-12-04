 Пожар в Одесском колледже: 21 пострадавший находится в больнице, пожарный и студент в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Среди пострадавших 9 несовершеннолетних учащихся колледжа и 5 пожарных.

Один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.

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