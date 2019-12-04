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Все про:Одесса (5757) пожар (3775)

 Пожар в Одесском колледже: 21 пострадавший находится в больнице, пожарный и студент в тяжелом состоянии

Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах находится 21 пострадавший в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Среди пострадавших 9 несовершеннолетних учащихся колледжа и 5 пожарных.

Один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163381
 
 
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Це звісно все дуже сумно і жахливо. Немає жодного зловтішання - лише співчуття постраждалим, хай їм Бог допомагає та береже. Але ж правляча зелена шобла не вважає населення України за людей, зелена шмаркля прямо так й сказала в своєму відосіку з бігової доріжки. Як вчить Талмуд - "Ґой є худобина в людськiй подобi", "Мертвий робiтник-християнин є меншою втратою для роботодавця, нiж мертвий вiслюк" або "Єврей не зобов'язаний додержуватися моралi щодо ґоїв", так і чинить зелена шмаркля. Тому нічого дивного в тому, що правлячій нині говноквартал заспіває пісеньку про пожежу та смерті гоїв - це в межах їхньої релігійної моралі.
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Начал за здравие, закончил как червь навозный. Подобные уроды в лицо улыбаются и плюют на спину.
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Ну и что сказать?
После гибели детей в пионерлагере КТОТО ПРОВОДИЛ ПРОВЕРКИ И ОТЧИТЫВАЛСЯ ПЕРЕД КЕМ-ТО .
Или отписывался?
Разогнать на ФИК одесское МЧС . ВСЕХ НА ФИК. Взять новых
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Не в тему конечно, но "Пожарный". Они же вас журналиком не называют.
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Я вижу в окно густой дым над центром города☹.это я на Таирово.дым черный очень густой, наверное не могут потушить☹...
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У нас все только по делается только уже по "результату" пожара. ( да и не только у нас) Предупредительные меры носят чисто формальный характер для бумажек и отчетностей, ну и возможно для взяток. Жалко пострадавших и погибших, ужас.. Приходилось вблизи видеть вот так спасенных, страшная картина...не дай бог даже увидеть такое, не то что испытать.
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Ахааха вот вам и ответочка от всевышнего! Дохните и горите саломрази!
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