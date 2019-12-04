 Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия

Об этом журналистам рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Рынок земли будет следующей (пленарной. – Ред.) неделе", - сказал он.
При этом, отметил Арахамия, парламент планирует собраться и на следующей, непленарной неделе. В "Слуге народа" прогнозируют, что состоятся 2 заседания, вероятно, во вторник и в четверг.
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Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.
"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала Рожкова.
Делается это все, чтобы деморализовать руководство НБУ, которое мешает Коломойскому взять под контроль Приватбанк и финансовую систему страны. А кроме того - развалить иски Приватбанка и НБУ в зарубежные суды по возврату украденных Коломойским миллиардов. Преследование и угрозы руководству Нацбанка - похоже, будничное событие и для президента, и для СБУ. Никто по поводу чертей Коломойского никому не звонит. Когда убьют, тогда обращайтесь. Или когда напишут, «Смолий что - бессмертный!?».И да, появление титушек возле домов Смолия и Рожковой - еще один ответ с иллюстрациями на вопрос «Причем тут Коломойский?!» в деле поджога дома Гонтаревой.
youtube.com/watch?v=N4Ip6wJ_e5M
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
Решили наглядно всем напомнить почему.
Увидишь где ты будешь на следующий день.
АраХАМия ...