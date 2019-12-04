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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) Арахамия (170) рынок земли (44)

 Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия

На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит проект закона о запуске рынка земли. Прежде чем документ попадет в зал, профильный комитет должен рассмотреть около 3 тысяч поправок к нему.

Об этом журналистам рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Рынок земли будет следующей (пленарной. – Ред.) неделе", - сказал он.

При этом, отметил Арахамия, парламент планирует собраться и на следующей, непленарной неделе. В "Слуге народа" прогнозируют, что состоятся 2 заседания, вероятно, во вторник и в четверг.

Читайте на Цензор.НЕТ: 59% украинцев против продажи земли сельскохозяйственного назначения, - опрос КМИС

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3163379
 
 
 Топ комментарии
 
під час війни землю боронять, а не продають (с)
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Та ті хто боронять окропляють її своєю кровю а хто купує тей ні до України не до її захисту ніякого відношення не мають а навпаки чим земля проблемніша тим її можна дешевше прикупити.Тому думаю що поки в Україні війна продаж земель це здача вороку України.
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Продают . "Я не лох какой-то" . зеля Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6927
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під час війни землю боронять, а не продають (с)
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Продают . "Я не лох какой-то" . зеля Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6927
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Українці боронять, а шши дди - продають.
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Та ті хто боронять окропляють її своєю кровю а хто купує тей ні до України не до її захисту ніякого відношення не мають а навпаки чим земля проблемніша тим її можна дешевше прикупити.Тому думаю що поки в Україні війна продаж земель це здача вороку України.
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Коломойский начал персональное преследование главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. Игорь Валерьевич послал боевые отряды приматов, чтобы те терроризировали руководство Национального банка страны по месту жительства. О подробностях происходящего сообщила Рожкова.
"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала Рожкова.
Делается это все, чтобы деморализовать руководство НБУ, которое мешает Коломойскому взять под контроль Приватбанк и финансовую систему страны. А кроме того - развалить иски Приватбанка и НБУ в зарубежные суды по возврату украденных Коломойским миллиардов. Преследование и угрозы руководству Нацбанка - похоже, будничное событие и для президента, и для СБУ. Никто по поводу чертей Коломойского никому не звонит. Когда убьют, тогда обращайтесь. Или когда напишут, «Смолий что - бессмертный!?».И да, появление титушек возле домов Смолия и Рожковой - еще один ответ с иллюстрациями на вопрос «Причем тут Коломойский?!» в деле поджога дома Гонтаревой.

Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9190
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Вас снесут раньше - сразу по приезду Зеленого с Парижа с актом капитуляции для Украины, а вопрос о рынке земли будут принимать и исправлять за вами уже другой кабмин и другие депутаты !!!
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ликвидация суверенитета Украины под елочку, чтобы пьяный народ не поднял бучу. Проснутся 1 января, а Украина продана за 3 копейки Соросу и ТНК Монсанто.
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Я як на рахунок тих хто зберіг документи або право на власність землі до ,,визволення,,окупантами СССР та конфіскацією земель колгоспами?
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Судячи по кількості людей на акціях, землю в українців відбуратинити простіше ніж забрати цукерку у дитини.
youtube.com/watch?v=N4Ip6wJ_e5M
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
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голоснули за клоуна спеціально, як плюнули у криницю, та поїхали світ за очі, а тут хоч потоп
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На Майдан теж спочатку купка людей прийшла... Не було ще слухань і ухвали ради в другому читанні.
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Після другого читання вже пізно буде плакатами махати.
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От не чіпайте Землю! І може буде вам якесь виправдання.
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Продовать землю что тебе не пренадлежит пользуясь владой зрада с конфискацией А народ вернет себе землю но сначала вас причетных посадят, без этого не один международный суд не выиграть.
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подайте хто скільки може на рейтинг партії сн!

Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8541
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В держгеокадастр страшно глянути - помилок чверть, третина землі - за т.з. "червоними" держактами до 2005 р. взагалі не оформлена, не внесена, але зебілам пох. олігархат і міжнародний аферист вимагає.
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Потом будут обижаться, что их "почему-то" не любят.
Решили наглядно всем напомнить почему.
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Главное украинских венгров не обделите!
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Арахамия, едь в свой Израиль и там открывай рынок земли.
Увидишь где ты будешь на следующий день.
АраХАМия ...
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