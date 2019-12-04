 Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.
"Хроники террора против НБУ. Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив за собой кучу грязи. Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси ... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?" - заявила она.
"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы - все идет в ход, чтобы осуществить психологическое давление на наши семьи. Но, главное, эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - резюмировала Рожкова.
Напомним, вчера Рожкова заявила о давлении на нее: "Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу".
Ранее правление НБУ опубликовало открытое заявление: "Коломойский оказывает давление на Национальный банк".
пора ему на место торнадо и добровольцев
Переселяйся в квартиру, там ворот нет
(Кстати, коломой должен вернуть в бюджет Украины в общей сумме до 16 млрд дол долгов...а ты вместо посадки разрешаешь му и его титушкам кошмарить НБУ...)
Забавно, ведь именно за ОЧИСТКУ финансовой системы Украины - Запад считает Лерку - одной из лучших банкиров мира... просто зебилам по Г+Г об этом не сообщили))
Ты хоть, дурень, не копипасть тупо методички соловьева-скабеевой про "положили банки" - слишком уж зашкварно даже для зебила
Это ж нужно было вытащить из нафталина фразу соловьева(или киселева - х.з.) о том что "Гонтарева и Порошенко положили 90 банков страны" - аж из методичек кацапских троллей 2016 года...
это уже не только коломойский, это и моника,
монику уже определили в лондонском суде как соучастника кражи бабла из привата
ау, зебенята. вашего преЗЕКа суд признал вором ...
лондонский суд!!!!!!!!!!!)))))))))) в период войны .....
так кто нынче мАрАдЬОр???? )))))))))))))))))
А кто ж в этой «стране будет защищать конституционные права граждан» на достойную жизнь? У некоторых не то, шо хатьі с воротами, отдельной комнаты в общаге нету, а только койкоместо. И то не у всех. Вот такие «ощасливленные», в том числе и Нацбанком, граждане если споймают и Рожкову со всей фамилией, и нетолько - воротами бошку враз отрежут или оторвут. А може в «Лондон из зе кепитал оф зе Грейт Бритиш» к экс-шефине пора, у аглицкой королевишны убежище клянчить?
Ублюдки!
Интересно, а где нацжены, где саака, где сименченки?
Где все эти *патриоты*? Или коломойский не устраивает беспредел в стране?
А как же любимая вилла в Италии?
В АВАКОВА З'ЯВИЛАСЯ ВІЛЛА НА 26 КІМНАТ НА УЗБЕРЕЖЖІ МОРЯ В ІТАЛІЇ - ЗМІ
https://tsn.ua/groshi/v-avakova-z-yavilasya-villa-na-26-kimnat-na-uzberezhzhi-morya-v-italiyi-1116654.html
Путаются еще пока под ногами какие-то Рожкова, Смолий ...
Аваков еще тот перец!
Пока не вижу недовольства Бени его подшефным Вовой.
Если бы он был недоволен,то Бенины "Г+Г" уже мочили бы Вову, рассказывали как он убивал своих братьев и сестер. Но "Г+Г" пока захлебывается от восторга, нахваливая деятельность преЗедента.
Тролли коломойши сегодня зарплату получили?
Именно боевики Коломойского и расстреливали Майдан.