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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4526) Рожкова Екатерина (56)

 Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о том, что митингующие снова пришли под ее дом и снесли ворота, которые закрывали улицу. Также вчера, они требовали, чтобы она вышла к ним со своим ребенком.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.

"Хроники террора против НБУ. Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив за собой кучу грязи. Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси ... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?" - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу, - Рожкова

"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы - все идет в ход, чтобы осуществить психологическое давление на наши семьи. Но, главное, эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - резюмировала Рожкова.

Напомним, вчера Рожкова заявила о давлении на нее: "Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу".

Ранее правление НБУ опубликовало открытое заявление: "Коломойский оказывает давление на Национальный банк".

Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163377
 
 
 Топ комментарии
 
Коломойский начал персональное преследование главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.
Игорь Валерьевич послал боевые отряды приматов, чтобы те терроризировали руководство Национального банка страны по месту жительства. О подробностях происходящего сообщила Рожкова.
"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала Рожкова.
Делается это все, чтобы деморализовать руководство НБУ, которое мешает Коломойскому взять под контроль Приватбанк и финансовую систему страны.
А кроме того - развалить иски Приватбанка и НБУ в зарубежные суды по возврату украденных Коломойским миллиардов.
Преследование и угрозы руководству Нацбанка - похоже, будничное событие и для президента, и для СБУ. Никто по поводу чертей Коломойского никому не звонит. Когда убьют, тогда обращайтесь. Или когда напишут, «Смолий что - бессмертный!?».И да, появление титушек возле домов Смолия и Рожковой - еще один ответ с иллюстрациями на вопрос «Причем тут Коломойский?!» в деле поджога дома Гонтаревой.

Митингующие снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова - Цензор.НЕТ 1284
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По конституционным правам она не вор, пока это не доказал суд.
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ты не объяснишь это Шариковым. Там только "взять и поделить".
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Эту жирную свинью, Беню, выдать американцам..., и сразу всё в стране успокоится.., 100500 ))))
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Беня у нас теперь выше всех законов и заборы ему то же не преграда !
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пока свинорылого псевдогетьмана не посадят беспредел не закончится ))
пора ему на место торнадо и добровольцев Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 7556
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Та вытряхни уже из штанов говно петино, и помыться не забудь.
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Пришли под дом и снесли ворота? А трехметровый забор хоть не тронули?
Переселяйся в квартиру, там ворот нет Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 209
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быдло корежит что кто-то более успешный в доме живет?
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Коломойского давно пора уничтожить,эта тварь ублюдочная не успокоится сама.
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Зеленский, посади КАлАмойского ( пусть вернет украденные 6 млрд.долларов через Приват)
(Кстати, коломой должен вернуть в бюджет Украины в общей сумме до 16 млрд дол долгов...а ты вместо посадки разрешаешь му и его титушкам кошмарить НБУ...)
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Караул !!! Хулиганы зрения лишают !!! Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 3014 .. а как положить 90 банков вместе с Леркой и Петей и оставить вкладчиков с кукишем и обогатится самим - то тут конституционных прав граждан Украины никто не нарушал !?... я правильно все понял !!!.. Твари - СИДЕТЬ и битыми будите ВСЕ !!! Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 948
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"положить банки"?)) те самые, ручные - которые созданы были для отмывания черного нала?
Забавно, ведь именно за ОЧИСТКУ финансовой системы Украины - Запад считает Лерку - одной из лучших банкиров мира... просто зебилам по Г+Г об этом не сообщили))
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Приколишь этот бред своим братьям по разуму с порохоботской свинофермы а не мне... Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 5543
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А ты с какой фермы троллина? Коломойши или ольгинское?
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та куда тебе прикалывать-то, дурбецало? у тебя вместо мозга - одна вата, да и та - ссаками зеленского полита..
Ты хоть, дурень, не копипасть тупо методички соловьева-скабеевой про "положили банки" - слишком уж зашкварно даже для зебила
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если я критикую Зеленского (уже есть за что), это не означает, что при Порошенко было лучше или я хочу, чтобы он вернулся ! А это означает, что я хочу, чтобы эта воровская, коррумпированная, лживая, та и эта власть больше никогда не повторилась!!! в этом и смысл критики новой власти и той что отошла в небытие !!.. и кста - ПНХ
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что-то твоя "критика" полностью соответствует методичкам лахти. Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 790
Это ж нужно было вытащить из нафталина фразу соловьева(или киселева - х.з.) о том что "Гонтарева и Порошенко положили 90 банков страны" - аж из методичек кацапских троллей 2016 года...
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Петя + Зе --- да сапога пара , так как оставил в руководстве НацБанка тех самых проходимцев!!
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Она с Леркой левой рукой брала взятки со владельцев банков банкротов ( которые раздевали своих клиентов), а правой рукой брала взятки с российских банков, которые она рефинансировала на фоне падения курса гривны в 3 раза.
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- один из тех, кто с громкоговорителями дочь Рожковой требовал? А Коломойскому покричать не пробовал за миллиарді, украденніе из Привата?
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не удивительно
это уже не только коломойский, это и моника,
монику уже определили в лондонском суде как соучастника кражи бабла из привата
ау, зебенята. вашего преЗЕКа суд признал вором ...
лондонский суд!!!!!!!!!!!)))))))))) в период войны .....
так кто нынче мАрАдЬОр???? )))))))))))))))))
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"Загорілись гівна в сраці"©
А кто ж в этой «стране будет защищать конституционные права граждан» на достойную жизнь? У некоторых не то, шо хатьі с воротами, отдельной комнаты в общаге нету, а только койкоместо. И то не у всех. Вот такие «ощасливленные», в том числе и Нацбанком, граждане если споймают и Рожкову со всей фамилией, и нетолько - воротами бошку враз отрежут или оторвут. А може в «Лондон из зе кепитал оф зе Грейт Бритиш» к экс-шефине пора, у аглицкой королевишны убежище клянчить?
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Иди работай! А не ной! Тебе и таким как ты, никто ничего не должен!
Ублюдки!
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Сначала пошёл ты в жоппу! А затем иди давай полезные советы любимой бабушке, кусок вонючего гавна!
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Ты я смотрю по жопам и по говну специалист, так вот подними свою задницу и пшел работать.
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Ты не смотри, наблюдательный долбодятел, а лучше поешь гавна и сразу давай советы любимой бабушке.
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и что ты предлагаешь? Быдло с койкомест переселить в дома, отобранные у успешных людей?
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Зебилы вы это сделали вместе!
Интересно, а где нацжены, где саака, где сименченки?
Где все эти *патриоты*? Или коломойский не устраивает беспредел в стране?
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Аваков своей бездеятельность дождется, что ему как пособнику Бени запретят въезд в Евросоюз.
А как же любимая вилла в Италии? Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 376

В АВАКОВА З'ЯВИЛАСЯ ВІЛЛА НА 26 КІМНАТ НА УЗБЕРЕЖЖІ МОРЯ В ІТАЛІЇ - ЗМІ

https://tsn.ua/groshi/v-avakova-z-yavilasya-villa-na-26-kimnat-na-uzberezhzhi-morya-v-italiyi-1116654.html
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Как раз авакову, бояться нечего! Не удивительно, если он в скором времени, по заказу коломойского, переворот в стране сделает! Все еще впереди!
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Зачем Бене переворот? Ему и так все на пользу.
Путаются еще пока под ногами какие-то Рожкова, Смолий ...
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Нужен. С зеленой шмарклей договориться не может по некоторым вопросам.
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Посмотришь сама, осталось совсем не так уж и много времени, потерпите с полгодика)
Аваков еще тот перец!
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В том, что он перец, я не сомневаюсь.
Пока не вижу недовольства Бени его подшефным Вовой.
Если бы он был недоволен,то Бенины "Г+Г" уже мочили бы Вову, рассказывали как он убивал своих братьев и сестер. Но "Г+Г" пока захлебывается от восторга, нахваливая деятельность преЗедента.
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Алла, это пока. Коломойши нужно устроить дефолт в стране, а шмаркля против. Ну сейчас идет травля главынацбанка. Мне нужно бежать. Давай позже поговорим.
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Работала бы медсестрой в районной больнице, не пришли бы.
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Своей жене советы давай!
Тролли коломойши сегодня зарплату получили?
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так поэтому ты вообще со своими родителями общественные сортиры моете - чтоб точно не пришли?
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не всем же быть тупыми, чтобы только и уметь утки менять в больницах.
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Гляньте на рожи этих стогривневых чморей

Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова - Цензор.НЕТ 3109
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Стреляйте на поражение по титушкам. Рано или поздно, всех , кто защищал Коломойского - будут истребляться более тщательно чем даже терористы Донбасса.
Именно боевики Коломойского и расстреливали Майдан.
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Против такого она выступала еще в 2013, когда революционеры проведывали дома чиновников Януковича.
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НАРОД - КУРС ГРИВНЫ НРАВИТЬСЯ - ТАК ВОТ - ОН ВЕДЬ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ - И ЭТО ТО ЖЕ НАДО БЕНИ - ОТСЮДА ИСХОДЯ ВАМ ЭТО НАДО ИЛИ НЕТ - ЕСЛИ НЕТ - ТО НАДО ВОЗМУЩАТЬСЯ КАК МИНИМУМ
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Рожкова вместе с Гонтаревой должны сидеть в тюрьме!
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с какого? Потому что они умнее тебя и школу не прогуливали?
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Яку систему побудували такою і насолоджуєтесь.
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Когда она кинула сотни тысяч клиентов банков со своими "банкротствами" тогда она про права граждан не вспоминала.
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бедная и несчастная ) подайте на пропитание )
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Ты тут и посешься, зарабатывая себе на стекломой?
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Как только воровать перестанут, так и начнут защищать конституционные права.
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То, что пани Воровка, думала, что обокрав страну можно спрятаться за высокими воротами. Забыли твари 1917. Скоро вспомнят.....
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