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 Общество
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Все про:Днепр_город (2899) Филатов (382)

 "При принятии госбюджета нам сократили трансферты из него", - Филатов о сворачивании децентрализации

4 декабря, во время 51-й сессии горсовета Днепра, депутаты приняли бюджет на 2020 год. Муниципальная смета составит 13 млрд грн, бюджет развития - около 3 млрд. Мэр Борис Филатов назвал новый бюджет Днепра "сдержанно пессимистичным".


Глава города подчеркнул: над проектом сметы депутатский корпус, профильные специалисты и соответствующие департаменты работали плодотворно, а обсуждение документов проходило открыто. Однако, по словам мэра, недовольство вызывают именно цифры, заложенные в бюджет.

"При принятии государственного бюджета нам сократили трансферты из него. Смета Днепра 2019 достигала около 15 млрд грн, а бюджет развития - 4,2. Бюджет-2020 составит 13 млрд грн, бюджет развития - около 3 млрд. В 2020 году разницу в цифрах почувствуют, в частности, жители города - сокращение количества закупок подвижного состава, работ по благоустройству и ремонтов и тому подобное. В общем, что касается бюджета, у нас сценарий сдержанно пессимистический ", - заявил мэр Днепра во время брифинга по итогам сессии 4 декабря.


В следующем году отрасль жилищно-коммунального хозяйства получит 3,3 млрд грн. При этом бюджетных запросов в мэрию поступило на 5,2 млрд больше. Также на программу "Бюджет участия" выделяется 31 млн грн. На благоустройство парков - 140 млн грн.
Борис Филатов отметил: город пытаться повышать сверхприбыли, искать внутренние ресурсы: "Думаю, в следующем году, объединив усилия городских депутатов и профильных департаментов, то, что будет в наших силах, мы все постараемся сделать - на благо нашего города и людей".

Источник: https://censor.net.ua/n3163376
 
 
 Топ комментарии
 
Закінчення "епохи бідності" буде "ПАПИЗДЖЕ"? "Сдержанно пессимистический", - Филатов рассказал об особенностях бюджета Днепра на 2020 год - Цензор.НЕТ 8772
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Я 40 лет в России прожил !!! Тоже такого не было!
Мне на Россию насрать- но за спорт детский не платили и врачам на кабинет не подавали!!!
Помню раньше это дико было, сейчас привык!!!
Россия все делала для того ,что бы Украина стала бедной и корумпированной!!!
Ведь тогда ей не нужна ни какая евроинтеграция!!У кремля всегда в руках были управляемые и замаранные чиновники и силовики!!!
Но уверен все изменится!!!
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Возьмешь дурака на работу...А он тебе такую херню через некоторое время станет рассказывать...
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Закінчення "епохи бідності" буде "********"? "Сдержанно пессимистический", - Филатов рассказал об особенностях бюджета Днепра на 2020 год - Цензор.НЕТ 8772
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Справимся . Четыре года терпели . "Новый мост" уже отремонтировали .
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Может кто подскажет!!!
У меня клиентка приходит в магазин, у нее 5 детей старшему сыну 17 и второй парень помладше оба занимаются единоборствами , остальные малыши. У старших огромное кол. во грамот и побед.Медалей и наград!!!! У нее сейчас не просто с деньгами , а что бы отправить ребят на выступления , за все надо платить деньги!!!
Мне это дико и непонятно!!!! В Днепре такие богатые люди и их так много , что же вы б.....ля не можете для детей сделать бесплатно участие в соревнованиях!!!!
И метро строите и дороги и сами на таких тачках. Ну неужели , просто детский спорт не проспонсировать!!! Ведь это потом вернется в тройне!!!
Я посоветовал ей позвонить на горячу линию мера- он у нас мужик деловой и знакомых у него много!!! Может если парни достойные найдется тот, кто вложит деньги !!!!
Или это нереально??? Как думаете?
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Меня заставляли на соревнования ездить.Бесплатно насильно тянули )) Хотя я не хотел...В Донецке.
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Я 40 лет в России прожил !!! Тоже такого не было!
Мне на Россию насрать- но за спорт детский не платили и врачам на кабинет не подавали!!!
Помню раньше это дико было, сейчас привык!!!
Россия все делала для того ,что бы Украина стала бедной и корумпированной!!!
Ведь тогда ей не нужна ни какая евроинтеграция!!У кремля всегда в руках были управляемые и замаранные чиновники и силовики!!!
Но уверен все изменится!!!
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Врачам давали всегда ) Если хочешь хороший результат и уход. За спорт хоть и не платили,но все кругом было гавнистое и малопривлекательное.
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Вот слова того же Бори про бюджет 2019 года (Общая сумма бюджета Днепра на 2019 год - 14 млрд 040 млн 928,8 тыс. грн. ):
Городской голова Днепра Борис Филатов сразу после сессии назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Это значит, что доходы равны расходам. «Принятый бюджет учитывает интересы всех участников бюджетного процесса, - сказал Борис Филатов. - Он социально ориентирован и направлен на развитие. В новом бюджете заложены правильные показатели. Децентрализация работает. Перспективы на 2019 у нас хорошие. Спасибо депутатам городского совета за консолидированную и слаженную работу. Также, благодаря помощи неравнодушных народных депутатов нам удалось отстоять интересы Днепра в доходной части бюджета».
Вот слова того же Бори про бюджет 2020 года (общая сумма около 16 млрд.):
Мэр Борис Филатов назвал новый бюджет Днепра "сдержанно пессимистичным".
Глава города подчеркнул: над проектом сметы депутатский корпус, профильные специалисты и соответствующие департаменты работали плодотворно, а обсуждение документов проходило открыто. Однако, по словам мэра, недовольство вызывают именно цифры, заложенные в бюджет.


Иначе говоря бюджет по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 2 миллиарда. Но это плохо. Ибо аппетиты за год у Бри выросли и президентом не Петя.


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и так по всей Украине - зебилы вопрос простой - почему Киев опять забирает деньги себе ? -
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