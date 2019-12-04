 "При принятии госбюджета нам сократили трансферты из него", - Филатов о сворачивании децентрализации



Глава города подчеркнул: над проектом сметы депутатский корпус, профильные специалисты и соответствующие департаменты работали плодотворно, а обсуждение документов проходило открыто. Однако, по словам мэра, недовольство вызывают именно цифры, заложенные в бюджет.

"При принятии государственного бюджета нам сократили трансферты из него. Смета Днепра 2019 достигала около 15 млрд грн, а бюджет развития - 4,2. Бюджет-2020 составит 13 млрд грн, бюджет развития - около 3 млрд. В 2020 году разницу в цифрах почувствуют, в частности, жители города - сокращение количества закупок подвижного состава, работ по благоустройству и ремонтов и тому подобное. В общем, что касается бюджета, у нас сценарий сдержанно пессимистический ", - заявил мэр Днепра во время брифинга по итогам сессии 4 декабря.



В следующем году отрасль жилищно-коммунального хозяйства получит 3,3 млрд грн. При этом бюджетных запросов в мэрию поступило на 5,2 млрд больше. Также на программу "Бюджет участия" выделяется 31 млн грн. На благоустройство парков - 140 млн грн.

Борис Филатов отметил: город пытаться повышать сверхприбыли, искать внутренние ресурсы: "Думаю, в следующем году, объединив усилия городских депутатов и профильных департаментов, то, что будет в наших силах, мы все постараемся сделать - на благо нашего города и людей".