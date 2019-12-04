 Кабмин назначил Дробовича главой Института Нацпамяти, - Гончаренко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Дробовича Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре с должности главы Института нацпамяти ушел Владимир Вятрович.

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