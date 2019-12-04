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 Политика Украины
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Все про:Институт нацпамяти (209) Кабмин (11400) Гончаренко (288)

 Кабмин назначил Дробовича главой Института Нацпамяти, - Гончаренко

Кабинет Министров Украины назначил Антона Дробовича главой Украинского института национальной памяти.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Дробовича Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - говорится в сообщении.

Напомним, в  сентябре с должности главы Института нацпамяти ушел Владимир Вятрович.

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Кабмин назначил Дробовича главой Института Нацпамяти, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163375
 
 
 Топ комментарии
 
Справу Вятровича міг би досить непогано продовжити Вятрович, а якщо його зняли, значить ніхто її продовжувати не збирається.
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Ну, те, що Дробович "вільно володіє російською мовою", ще нічого не значить... Я нею теж вільно володію, але ніхто з "притомних" не зможе мене звинуватить у прихильності до Росії... Головне - щоб він продовжив справу В"ятровича...
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Жто была выполнена просьба хремля.
Как они поливали И ненавидели Вятровича
Когда так же назначили Табачника министром образования.
БОЯТСЯ КАЦАПЫ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
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Ну, те, що Дробович "вільно володіє російською мовою", ще нічого не значить... Я нею теж вільно володію, але ніхто з "притомних" не зможе мене звинуватить у прихильності до Росії... Головне - щоб він продовжив справу В"ятровича...
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Ее никто продолжать не будет. То была его личная "справа".
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Кацап, БРЫСЬ в рашу. ТВОЙ КОММЕНТ из руцкого мира нуждается в тебе на РУЦКИХ сайтах
Чемодан вокзал раша 😀😀😀
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Я живу в своей стране, а ты - сдрыснула.
Вот ты и брысь!
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з якого це часу твій засратов увійшов до складу України?
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Справу Вятровича міг би досить непогано продовжити Вятрович, а якщо його зняли, значить ніхто її продовжувати не збирається.
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Ну, тут "зебілоїди" діють по простій схемі - прибрать всіх, хто прийшов до влади при Порошенку, і посадить у крісла "особисто відданих"... Професісійність їх (поки що), не цікавить...
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Жто была выполнена просьба хремля.
Как они поливали И ненавидели Вятровича
Когда так же назначили Табачника министром образования.
БОЯТСЯ КАЦАПЫ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
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А ты в курсе, что Польша пожизненно запретила к себе въезд Вятроичу? Только не говори, что это была чья-то просьба!
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ВТО что Вы на работаете по методичкам кацапов, я в курсе
Ответ- ДА , В ПОЛЬШЕ РАБОТАЕТ ФСБ И ПОДПИТЫВАЕТ ПРОПАГАНДУ ПРООТИВ УКРАИНЦЕВ.
США вместе с прозападными поляками надо этих вошей выловить
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Я тебе открою еще одну тайну, в Россию ему въезд не запрещен!
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Да мне пофиг
Для меня такой страны не существует
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звісно, якби поляки не провокували своїми заявами та погрозами, ніхто б їм на муді і не наступав би. Ми змушені захищати свою історію, і свою правду. А правду не всі *******, як виявилось. От кацапи не *******, і поляки також не дуже.
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Ну, хоча-б, щоб читать книжки не тільки українською - більша половина знань світу ще не має перекладу українською... Потім, розуміть того, хто бажає тобі добра чи зла... Мене знання розмовної казахської колись врятувало від побиття представниками аналога нашої "УНА-УНСО" - "Білої руки"... Почув, як один сказав іншому, що стояв збоку, щоб бив ззаду, і я вчасно атакував... Досить?
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Вона ні до чого.Але я навчався в радянській школі і так вже сталося,що росіянську там теж викладали. А кацапи ( і дарма) українську у школах не вчили. Тому ми можемо їх тролити радним ізиком , а вони тільки через перекладач потішають нас своїм темним незнанням.Тупі покидьки.
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Где, кто не учил?В Украине требования были к изучению всех языков одинаковые.
1.Гос.язык.
2.Республиканский.
3.Иностранный.
Отказаться можно было,только если до переезда в Украину ,ты его не изучал и то,от языка,но не от литературы.
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Тобто в СССР всі однаково говорили на трьох мовах?
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Кто как учился,некоторые и одного осилить не смогли.
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про пам'ять зрозуміло.
не зрозуміло - якої нації буде ця пам'ять
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Очередной Украинец. Теперь самым важным ,делом станет бабий яр !
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ну, хоть не Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".. (это один из кандидатов на посаду Главы института Нацпамяти)..
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Здається, Савченко був би кращий, хоча б не єврей. Це ж інститут не єврейської національної пам'яті, а української.
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Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень. (с)
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Вони скрізь будуть ставити лише своїх людей - особисто відданих справі каганату. Просто потрібно прийняти собі просту і сумну правду - руками з'їхавшого з глузду зубажілого населення, Україну загнали під окупацію нащадків хозарського каганату.
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Очередной пейсатый!
У нас национальная память хазарского каганата?
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Он с этой бородкой больше на козла похож, а не на директора украинского института 😀😀😀
Может я не права, НО БОРОДКА ГОВОРИТ О МНОГОМ
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А институт Драгоманова , говорят засилье руцкого мира . Или москальского
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А драгоманов сам був найбільшим й найпідлішим ворогом української нації, прикидаючись українцем. Це його учні та послідовники - Вінниченко, Грушевський, Порш та інші знищили незалежність Української держави. Тому там кують кадри для рускага міра - як завіщав їхній найпідлійший гуру драгоманов.
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Я навіть скажу де почитати - Павло Штепа «Українець і Москвин дві протилежності» 1956 року.
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Ти ще Донцова і Міхновського, з Вільгельмом Габсбургом, "ворогами української нації", проголоси...
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Еше и голубоглазая.
В отличии от вас , орды немаканной, отмечаю Рождество 25 декабря😀😀😀
АРИИ , ОНИ ТАКИЕ !
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Знову єврей. Це що, знущання над українцями?
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так, знущання. а ви не знали цього? окупант завжди знущається з тубільців, а хозари нас навіть за людей не вважають, як вчить їх Талмуд: "Християни - це худоба, вiслюки" (Зога 11, 64-б). "Лише єврей є людською iстотою, а всi iншi народи не є людськими iстотами, лишень звiрами" (Бага Кама 11, 6). "Ґоя маємо мати за худобу! (Iоре Деа 372, 2).
" Бог надав ґоєвi людську подобу, щоб євреям служив. Ґой є худобина в людськiй подобi i приречений служити євреєві денно i нічно" (Мiдраш Талпiот 225-л).
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Питання взагалі-то було риторичним.
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З педагогічного "університету" default нічого путнього вийти не може.
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з нас просто всіма силами хочуть зробити антисемітів - щоби потім ніхто з оонівських чи там РЄ не висловлював "стурбованість" або "крайню стурбованість" коли нас почнуть знищувати - адже це просто антисеміти, майже не люди.
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