 Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, пришло время РФ взять на себя ответственность, - премьер Швеции Левен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас пришло время для России взять на себя ответственность", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.