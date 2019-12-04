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 Политика Украины
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 Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, пришло время РФ взять на себя ответственность, - премьер Швеции Левен

Премьер-министр Швеции Стефан Левен считает, что после сделанных Украиной в последнее время шагов по урегулированию ситуации на Донбассе наступила очередь России взять на себя ответственность и пойти навстречу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас пришло время для России взять на себя ответственность", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поднимем вопрос о формате и сроках возвращения контроля над границей с РФ, - Зеленский о переговорах в Париже

Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3163374
 
 
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Компромисс с грабителем и убийцей? В Гааге уже начали разбираться - кто нанял грабителей и убийц...
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В отличие от тебя, швед дружит с мозгами и с логикой и понимает что в нашей ситуации, проср#в за 28 лет свою армию и флот, нужно как-то постепенно пытаться из этого выкрутиться с минимальными потерями для страны и людей.
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"с минимальными потерями для страны и людей" - з цього момінту, піжілуйста, з підрібністями.

"Десь посередині", "по Дніпру, як колись", "Малороссийский АО", "УССР" та "білоруський сценарій" - не розглядаються, бо зрада.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад

У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:

Первый сценарий - это ты
А второй - все твои мечты
Третий - это все твои слова
Я им не поверил едва
Четвертый сценарий - это ложь
Кто прав кто виноват не разберешь
А пятый сценарий - это боль
От того, что умерла любовь
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пришло время РФ взять на себя ответственность«»»»»»»»»»»»»
Святий наів.....Коли ви вже у ЕС навчитесь відрізняти біле від чорного ??
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Полная фраза наверное полностью была не досказана, хоть и вертится на языке у Запада ( не обязательно из уст шведского политика, которые кстати одни из наших немногочисленных друзей) " Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, пришло время России взять ответственность.. ЗА ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ И ОБУСТРОЙСТВО УКРАИНЫ"
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пане Левене, а нам тут кажуть, що з боку України компромісів не буде, бо ж не може бути в ката й жертви компромісу. А ви от взяли та й розповіли про блаЗЄнських.
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