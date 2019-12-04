 Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, пришло время РФ взять на себя ответственность, - премьер Швеции Левен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас пришло время для России взять на себя ответственность", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.
Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.
"Десь посередині", "по Дніпру, як колись", "Малороссийский АО", "УССР" та "білоруський сценарій" - не розглядаються, бо зрада.
У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:
Первый сценарий - это ты
А второй - все твои мечты
Третий - это все твои слова
Я им не поверил едва
Четвертый сценарий - это ложь
Кто прав кто виноват не разберешь
А пятый сценарий - это боль
От того, что умерла любовь
Святий наів.....Коли ви вже у ЕС навчитесь відрізняти біле від чорного ??