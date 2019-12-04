 Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия

Об этом журналистам рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, депутаты приняли "ложную" поправку №15 о предоставлении статуса УБД добровольцам, которые служили не только в АТО, но и в ООС.

"Эту поправку ошибочно приняли. Поэтому сейчас сделаем отдельный законопроект о внесении изменений к тому закону и урегулируем этот. Сразу же все фракции сказали, что готовы этот законопроект поддержать в первом чтении и в целом, чтобы не задерживать процесс", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Отметим, во время рассмотрения законопроекта, нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко возмутилась принятием поправки №15.

По ее словам, эта поправка, которую поддержали "215 слуг народа", создает правовую коллизию, потому что "дает лазейку, что статус возможный УБД получат боевики, сепаратисты и т.д.".

Геращенко назвала депутатов от фракции "Слуга народа" "голубями мира с колорадскими значками под вышиванками" и пыталась убедить других нардепов, что эта поправка нивелирует саму сущность этого закона.

После этого Разумков объявил небольшой перерыв и собрал глав фракций и представителей комитета на консультации.

Также на Цензор.НЕТ: "Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, они бы его поддержали", - ветеран 72-й ОМБр Тарасюк

После переговоров Геращенко заявила, что депутаты пришли к общему выводу о том, "какие должны быть внесены поправки в закон, чтобы защитить добровольцев, но не дать лазеек, чтобы под эгидой закона статус УБД не получили люди, которые не имели к этому никакого отношения".

Закон о получении статуса участника боевых действий добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры, был принят Верховной Радой в четверг, 4 декабря.