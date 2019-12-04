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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) Геращенко Ирина (1460) Арахамия (170) УБД (64)

 Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия

В закон о статусе УБД для добровольцев вкралась "ложная" поправка, для ее исправления разработают отдельный законопроект.

Об этом журналистам рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, депутаты приняли "ложную" поправку №15 о предоставлении статуса УБД добровольцам, которые служили не только в АТО, но и в ООС.

"Эту поправку ошибочно приняли. Поэтому сейчас сделаем отдельный законопроект о внесении изменений к тому закону и урегулируем этот. Сразу же все фракции сказали, что готовы этот законопроект поддержать в первом чтении и в целом, чтобы не задерживать процесс", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Отметим, во время рассмотрения законопроекта, нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко возмутилась принятием поправки №15.

По ее словам, эта поправка, которую поддержали "215 слуг народа", создает правовую коллизию, потому что "дает лазейку, что статус возможный УБД получат боевики, сепаратисты и т.д.".

Геращенко назвала депутатов от фракции "Слуга народа" "голубями мира с колорадскими значками под вышиванками" и пыталась убедить других нардепов, что эта поправка нивелирует саму сущность этого закона.

После этого Разумков объявил небольшой перерыв и собрал глав фракций и представителей комитета на консультации.

Также на Цензор.НЕТ: "Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, они бы его поддержали", - ветеран 72-й ОМБр Тарасюк

После переговоров Геращенко заявила, что депутаты пришли к общему выводу о том, "какие должны быть внесены поправки в закон, чтобы защитить добровольцев, но не дать лазеек, чтобы под эгидой закона статус УБД не получили люди, которые не имели к этому никакого отношения".

Закон о получении статуса участника боевых действий добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры, был принят Верховной Радой в четверг, 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3163371
 
 
 Топ комментарии
 
Шпана голосувала за шопопало, аби швидше. Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3324
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Хотел спросить у Софии Федины: "А вы голосовали за законопроект 2045-1?"
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это не манипуляция а просто глупость))
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У Арахамії не поправка хибна, а життєва позиція. А поправка якраз нормальна. Добровольці і зараз є. І саме вони щаялають найбільше шкоди ворогові, бо армійцям стріляти заборонено.
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Ростислав ну я теж могу сказати про тебе що ти продав свою думку за гроші Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2721
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Маю право. 😁 Яне держслужбовець і не займаю виборну посаду. 😁 Ви мені так делікатно гроші пропонуєте, щоб я думку поміняв? 😉
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Шпана голосувала за шопопало, аби швидше. Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3324
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Сьогодні якийсь клоун зі "Слуги урода" сказав, що і текст постанови про ПДЧ НАТО "не такий" і опублікував у себе на фейсбуці "справжній" текст. Одним словом - ідіоти Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6933
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віслючок арахамія, навіщо такі складнощі, треба було робити як вчора: прийняли одну постанову про ПДЧ НАТО, а з ранку оприлюднили трошки не таку.
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Косяки предыдущих ВР налицо!!!
Те уроды тоже перед голосованием не читали за что голосуют!!!!!
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речь не о ТЕХ а об ЭТИХ)) за два дня уже 2 крупных прокола в законотворчестве и не в пользу патриотов и будущего украины))
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Похоже что эти девушки решили доконать СН, своими не обоснованными претензиями. Есть закон, а в механизме пропишут что нужна куча справок, так что не только сепары не получат, а и добровольцы получит УБД через одного .
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Що ж... Слугі народа намагалися догодити жителям та ... Навіть не знаю як сказати, бойовикам ще можна писати?-Данбасса, але поплічники Порошенка не дали їм цього зробити.
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у них почти во все важные законы "случайно" попадает поправка, которая полностью меняет суть закона или не дает закону работать. Один раз это случайность, а оно так постоянно!!!!
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А прочитати перед тим, як кнопку тиснути ніззя було? Нє? Турборежим? От же ж понавибирали монік шаурмо-краснотрусельских! Шоб вам, палюки, повилазило!
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