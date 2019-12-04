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Все про:Одесса (5757) пожар (3775)

 Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже возросло до 19, площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. кв. м

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 19, из них семеро несовершеннолетних.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

"Пострадавших уже 19 (с погибшей женщиной), в том числе семеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которое с другой стороны Пушкинской.

Площадь пожара уже превысила 3 тыс. квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате пожара в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе четверо пожарных, - ГСЧС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3163369
 
 
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тут вже пісенькою правлячий квартал-95 не обійдеться - напишуть оперу.
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Юзик будет на сцене махать огнетушителем.... зелебобикам понравица горе в Одессе...
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Фантомаса схватить и бросить в пламя. Недавно же гостиница сгорела, а до этого корпус детского лагеря. Що еще должно сгореть в Одессе, чтобы Зеленский стал мужиком и прибрал бандитов от власти?
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у труханова вже 2 масштабні пожежі за рік можна ще Вікторію згадати а шмонати пожарники будуть як завжди всю Україну,може вже пора відправити цього хитрожоп...го лисуна на нари?
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какой ужас,они там что, хранили бензин в бочках в этом здании... или кому-то страх как нужно место под застройку...
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