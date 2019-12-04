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 Политика Украины
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 Зеленский намерен обсуждать на "нормандском саммите" выборы в ОРДЛО: "Самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины"

На нормандском саммите в Париже будут обсуждать проведение выборов на оккупированном Донбассе.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский уверен, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря будет подниматься вопрос возможности местных выборов в ОРДЛО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский о нормандской встрече: "Хочу действий со сроками". ВИДЕО (обновлено)

"Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3163367
 
 
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Если вдуматься,то этот "минск" можно полностью перекрутить на себя. Если бы только гниды не мешали. О которых еще Петлюра говорил.
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уже в самой фразе моники зелоха "выборы в ордло" - оно показывает КАК будет решать вопрос..
выборы НЕ в ордло, а на ОСВОБОЖДЕННЫХ от расейских боевиков - территориях
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Самое главное - всех рашистов за поребрик и граница на замке.
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Неадекватность - это болезнь,которую надо лечить.
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Виктор Фёдорович может рассказать , как лечить и как можно долго жить .
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Повинно бути 5 умов для проведення виборів на окупованих територіях:
1. днр та лнр ліквідовано як терористичні угруповання;
2. вибори - за українським законодавством;
2. кордон - під контролем ЗСУ;
3. уся територія - під контролем України, працюють усі державні органи та установи;
5. сєпарам - поразка у виборчих правах мінімум на 20 років.
Слава Україні!
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Какие выборы обсуждать если оккупирована територия к тому же они не собираються уходить до выборов какие же это такие украинские законы?
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не думаю, что по украинским законам, самое главное. самое главное, на мой взгляд, выбирать и избираться , имеют право только те люди, кто прожил в Украине последние пять лет! подчеркиваю в Украине, а не на крыму и на ордло
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Так в Минских договоренностях и говорится про то, что выборы по украинскому законодательству. Вот только с важной припиской - согласованные с представителями ОРДЛО. А там было базовое требование - 100% мажоритарная система на местных выборах.

То есть партийно-пропорциональное дерьмо, которое Порошенко и Ко втюхали украинцам, там не проходит...
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вот, что он сказал? иностранные наблюдатели и журналисты были тоже в КрымуЮ знамо какие... наши партии - ОПЗЖ , Наши и прочие быстроперекрашиваемые....
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Сволочь Зеленая даже не упоминает об выводе росийских войск из дамбаса. Ети выборы не украинцы не признают как и тех кто их организовал. Зелупа сам будет президентом *днр*
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