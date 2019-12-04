 Зеленский намерен обсуждать на "нормандском саммите" выборы в ОРДЛО: "Самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины"

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский уверен, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря будет подниматься вопрос возможности местных выборов в ОРДЛО.

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"Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", - подчеркнул он.