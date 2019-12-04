 Зеленский намерен обсуждать на "нормандском саммите" выборы в ОРДЛО: "Самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины"

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский уверен, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря будет подниматься вопрос возможности местных выборов в ОРДЛО.
"Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", - подчеркнул он.
выборы НЕ в ордло, а на ОСВОБОЖДЕННЫХ от расейских боевиков - территориях
1. днр та лнр ліквідовано як терористичні угруповання;
2. вибори - за українським законодавством;
2. кордон - під контролем ЗСУ;
3. уся територія - під контролем України, працюють усі державні органи та установи;
5. сєпарам - поразка у виборчих правах мінімум на 20 років.
Слава Україні!
То есть партийно-пропорциональное дерьмо, которое Порошенко и Ко втюхали украинцам, там не проходит...