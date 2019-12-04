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Все про:покушение (799) убийство (5408) Вячеслав Соболев (8) Емельянов (5) Татьков (11)

 Емельянов, Татьков, Брославский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него. ВИДЕО

Он требует, чтобы эти люди прошли детектор лжи и доказали, что они "чисты".

Об этом он заявил в здании суда, передает Цензор.НЕТ.

"Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии и кторые живут припеваючи. У них все хорошо. Емельянов, Татьков. В этой же компании есть два человека. Пусть они на меня в суд подают, с мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании - Брославский и Малик, я думаю вы не один раз слышали эти фамилии", - заявил Соболев.

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Также Соболев назвал в списке подозреваемых Николая Будыку, Евгению Бурунь, Михаила Вунюка и Александра Грановского.

Одну фамилию он не назвал, "оставив на потом".

Видео ТСН

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В 2016 году Соболев открыто заявлял об угрозах и называл скандального судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова одним из тех, от кого эти угрозы поступали.

"Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролируется народным депутатом Украины Дмитрием Линько. Заявления в правоохранительные органы написаны, доказательства переданы", - рассказывал Соболев в 2016-м году.

Как известно, с августа 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует уголовное производство в отношении судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова и бывшего председателя этого же суда Виктора Татькова.

В 2018-м Емельянова также заподозрили в финансировании террористов "ДНР".

Артуром Емельяновым также заинтересовалась прокуратура Австрии – по делу о похищении гражданина Германии.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.

Источник: https://censor.net.ua/n3163365
 
   
 Топ комментарии
 
Одновременно нужно задать вопрос правоохранительным органам, СБУ и Генпрокуратуре:

- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
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Донецкі, сєпарські війни в українському Києві!
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пусть про рейндж расскажет, купленный в Донецке, перерегистрированный в Киеве на АА0001... сепары гребаные
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Совет форумчанПравила форума
 
Да, если бьі он расказал, что ему пришлось делать что бьі взобраться туда где он есть...
Действительно "все свои".
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Петюня Липецкий сохранил при власти судей, который как выяснилось миллиардеры. И сомнений не было. Грановский был смотрящим от Петюни за судами. Бездействие гниды при власти, пришедшей на крови Майдана, будет кошмарить страну долго. Один кум Генпрокурор без высшего юридического чего стоит.
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Исполнитель есть, и его наверно вели с самого начала, уж очень быстро словили, а остальные откупятся...
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Доказать вину заказчика можно только в момент передачи денег, а исполнителей уже взяли. Все остальное теперь, кто там виноват- пустой базар.
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Тем более, и откупаться не придется.
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штемпок, а що там з твоєю торгівельною мережею в окупованому Донецьку?
може, звідти прийшов заказ?
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Звучит так, как будто он там оружие продаёт.
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неважливо, що він там продає.
Головне, що цей мутний типок сам має великі проблеми з криміналом та сєпарами, просто зараз йому про це невигідно розповідати.
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да кто то просрочки покушал и обосрался в окопе, а наши по запаху накрыли весь блиндаж.
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Слава богу, честно признался, что подозревает, что "разборки" - за "бабло", а не "по политическим мотивам"... Любят у нас, некоторые, в "шкурные" интересы, "политику" вплетать...
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да ну, какие политические мотивы, если он Грановского подозревает тоже, вообще дико звучало бы... однопартийцы же в прошлом
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Одну фамилию он не назвал, "оставив на потом". Емельянов, Татьков, Браславский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него - Цензор.НЕТ 7397 Источник:https://censor.net.ua/n3163365
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Одновременно нужно задать вопрос правоохранительным органам, СБУ и Генпрокуратуре:

- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
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Сколько друзей у человека! Сразу видно, праведную жизнь вёл.
Ребёнка безусловно жаль.(
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Жаль, что ребенка, а не эту сепарскую пробивную гниду, которой помог и петрусь, оценив пребывание в своей партии.
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Донецкі, сєпарські війни в українському Києві!
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Тепер зрозуміло,чому його тут боти поливають і сепаром обзивають.
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Им надо по-быстрому пострадавшего говном закидать. Тут друзi томоносного барыги замешаны, а это бросит тень на самого гитьмана пэтра.
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пусть про рейндж расскажет, купленный в Донецке, перерегистрированный в Киеве на АА0001... сепары гребаные
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а тому, в кого його віджали той рендж не здавався таким вже старим
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А, где Баканов..!? На очередном юбилее..!? Почему эту гниду, Соболева, до сих пор не оприходовали..???
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Всегда тяжело когда именно тебе прилетает. Коментировать здесь нечего.
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А че, весело....пусть мочат друг друга!!!! Пусть сажают!!!!
Ребенка убили??? А сколько они поубивали своим воровством?
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там на сотни тысяч, ну то таке..... бо, тут же - дытына...
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Вот именно....а сколько они чужих детей своим воровством поубивали....сколько судеб покалечили, сколько не родилось из-за нищеты....
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Я с ужасом осознаю, что нет ни сочувствия, ни сожаления... Случайно застрелен 3-хлетний ребенок...А его отец думал, сколько детей были убиты, остались сиротами и нищими по ЕГО вине? На горе и крови, на поломанных судьбах скольких людей эти мрази просто косят бабло??? Сколько времени все мы еще будем работать на этих ублюдков - на эту войну, потом они будут грабить страну на "восстановлении" Даунбасса и Лугандии...
Даже одна мысль о том, что эти два подозреваемых молодых парня сядут пожизненно из-за такой мрази, сжимает сердце! А к этой мрази и его ребенку - ни малейшего сочувствия! Ужас.
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И все это Пэцины кадры, любi друзi так сказать, патужно рехформованi. Ну и насрал же барыга Украине, долго вычищать придется
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головне, щоб він тобі і в штани не наваляв .
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Если бы завалить всех названных,включая самого Соболева,то мне от этого хуже не жилось бы.Все из этого списка-мрази
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