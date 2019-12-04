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Все про:покушение (799) убийство (5408) Вячеслав Соболев (8)

 Емельянов, Татьков, Браславский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него. ВИДЕО

Он требует, чтобы эти люди прошли детектор лжи и доказали, что они "чисты".

Об этом он заявил в здании суда, передает Цензор.НЕТ.

"Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии и кторые живут припеваючи. У них все хорошо. Емельянов, Татьков. В этой же компании есть два человека. Пусть они на меня в суд подают, с мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании - Брославский и Малик, я думаю вы не один раз слышали эти фамилии", - заявил Соболев.

Также Соболев назвал в списке подозреваемых Николая Будыку, Евгению Бурунь, Михаила Вунюка и Александра Грановского.

Одну фамилию он не назвал, "оставив на потом".

Видео ТСН

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.

Источник: https://censor.net.ua/n3163365
 
 
 Топ комментарии
 
Все свои короче. Гидные парни.
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Одновременно нужно задать вопрос правоохранительным органам, СБУ и Генпрокуратуре:

- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
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Исполнитель есть, и его наверно вели с самого начала, уж очень быстро словили, а остальные откупятся...
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Да, если бьі он расказал, что ему пришлось делать что бьі взобраться туда где он есть...
Действительно "все свои".
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Исполнитель есть, и его наверно вели с самого начала, уж очень быстро словили, а остальные откупятся...
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Доказать вину заказчика можно только в момент передачи денег, а исполнителей уже взяли. Все остальное теперь, кто там виноват- пустой базар.
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штемпок, а що там з твоєю торгівельною мережею в окупованому Донецьку?
може, звідти прийшов заказ?
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Звучит так, как будто он там оружие продаёт.
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неважливо, що він там продає.
Головне, що цей мутний типок сам має великі проблеми з криміналом та сєпарами, просто зараз йому про це невигідно розповідати.
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Слава богу, честно признался, что подозревает, что "разборки" - за "бабло", а не "по политическим мотивам"... Любят у нас, некоторые, в "шкурные" интересы, "политику" вплетать...
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да ну, какие политические мотивы, если он Грановского подозревает тоже, вообще дико звучало бы... однопартийцы же в прошлом
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Одну фамилию он не назвал, "оставив на потом". Емельянов, Татьков, Браславский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него - Цензор.НЕТ 7397 Источник:https://censor.net.ua/n3163365
 показать весь комментарий
 
Одновременно нужно задать вопрос правоохранительным органам, СБУ и Генпрокуратуре:

- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
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Сколько друзей у человека! Сразу видно, праведную жизнь вёл.
Ребёнка безусловно жаль.(
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Жаль, что ребенка, а не эту сепарскую пробивную гниду, которой помог и петрусь, оценив пребывание в своей партии.
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