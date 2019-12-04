 Емельянов, Татьков, Браславский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него. ВИДЕО

Об этом он заявил в здании суда, передает Цензор.НЕТ.

"Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии и кторые живут припеваючи. У них все хорошо. Емельянов, Татьков. В этой же компании есть два человека. Пусть они на меня в суд подают, с мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании - Брославский и Малик, я думаю вы не один раз слышали эти фамилии", - заявил Соболев.

Также Соболев назвал в списке подозреваемых Николая Будыку, Евгению Бурунь, Михаила Вунюка и Александра Грановского.

Одну фамилию он не назвал, "оставив на потом".

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Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.