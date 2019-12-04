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 Политика Украины, Общество
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 "Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, они бы его поддержали", - ветеран 72-й ОМБр Тарасюк

Многие воины стыдятся доставать удостоверение УБД, потому что видят, как к ним относится государство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" сказал Герой Украины, лейтенант, ветеран 72-й ОМБр Василий Тарасюк, демобилизованный в связи с тяжёлым ранением.

"Я не служил в советской армии, застал нашу армию уже во время войны. Основа армии - люди, выполняющие боевые задачи. Без людей техника не будет воевать. Но в последние годы –тенденция к уменьшению людей, желающих служить. Из моего подразделения ушло 95%. Они не видят перспектив и того, что им обещали. Это были подготовленные воины, готовые идти и в огонь, и в воду", - сказал он.

"Они готовы вернутся, если будут условия. Во-первых, обеспечение жильем. Каждый переживает за то, чтобы его семья имела, где жить. Второе - с существующей сегодня неукомплектованностью возникает проблема отпусков. Они практически не бывают дома. Из-за этого возникают плохие отношения в семье, и как следствие - не стойкая психологическая ситуация в подразделении. Это влияет на выполнение боевых задач", - добавил Тарасюк.

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По его словам, еще одним немаловажным фактором является бюрократия, которая осталась ещё с советских времён. Очень много бумаг нужно для того, чтобы выполнить одно задание.

Социальный пакет - следующая проблема, волнующая военных.

"У нас много льгот, но выполняется из них очень мало. Хочется донести до президента: военнослужащие не должны требовать этих льгот. А в данный момент картина такова, что имеющий право на льготы должен их выбивать. Бывают случаи, что воины стесняются показываться УБД, потому что общество видит, как к ним относится государство. Конечно, это передается людям", - сообщил ветеран.

Также, по его словам, нет определенности в плане военного положения: "Мы обороняемся или наступаем? Это очень влияет на психологическое состояние".

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"Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, то они бы его поддержали", - подчеркунл Тарасюк.

В комментарии Цензор.НЕТ он уточнил, что сегодня информация, которая доходит наверх, очень искажается.

Источник: https://censor.net.ua/n3163364
 
   
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все вірно сказав Воїн.
А як це можна донести до людини, яка жодного дня не служила?
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Даже если бы ОНО служило и было капитаном,то как пел В.С.Высоцкий ................................
никогда ты не будешь майором...
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Это не воин. Этот ТАРАСЮК обычный зебобик случайно попавший в армию и ставший офицером из-за военной кафедры. Я сейчас в Северодонецке и если какая-то гнида начинает резать мои права, то после того, как я достаю удостоверение УБД она не знает в какую щель от меня спрятаться.
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Зеля , мы обороняемся или наступаем?
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у зели - "просто перестают стрелять".. т.е. - сдаются
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Лейтенант скажи: "А как тебе служилось при попереднике?". Это будет очень кстати вопрос ответ из твоих уст которого сразу охарактеризует рехвормы пети в армии.
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Тот кто хочет добиться результата ищет способы, тот кто ничего не хочет делать ищет причины и виноватых. Обвинений в адрес Пети хватит еще на пару месяцев, а дальше что будете выдумавать?
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Президент повернут лицом в другую сторону, его избиратель голосовал за капитуляцию, за примирение с агресором, за дешевый лук и сериалы. Приймите уже очевидные вещи нельзя требовать невозможного. Все в истории Украины повторяется, только для большинства это нодоступные вещи, они истории не знают и знать не хотят...
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Первый пошел. Завтра к ***** в армию попрется, если предложат выгодные условия.
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Треба в його командира запитати,що його підлеглі читають?Чому вони не розуміють всю складність та неоднозначність гібридної війни расії проти України?Воїни повинні отримувати правдиву інформацію,а не читати різних політичних перевертнів.Про забезпечення говориться вже шостий рік.Олігархи багатіють на мільярди,а на військових все грошей нема!Звичайно,у воїнів багато запитань до керівництва державою та армією.
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Что-то мне подсказывает, что этот "ветеран" ТАРАСЮК ряженный зебобик.
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