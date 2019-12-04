 "Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, они бы его поддержали", - ветеран 72-й ОМБр Тарасюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" сказал Герой Украины, лейтенант, ветеран 72-й ОМБр Василий Тарасюк, демобилизованный в связи с тяжёлым ранением.

"Я не служил в советской армии, застал нашу армию уже во время войны. Основа армии - люди, выполняющие боевые задачи. Без людей техника не будет воевать. Но в последние годы –тенденция к уменьшению людей, желающих служить. Из моего подразделения ушло 95%. Они не видят перспектив и того, что им обещали. Это были подготовленные воины, готовые идти и в огонь, и в воду", - сказал он.

"Они готовы вернутся, если будут условия. Во-первых, обеспечение жильем. Каждый переживает за то, чтобы его семья имела, где жить. Второе - с существующей сегодня неукомплектованностью возникает проблема отпусков. Они практически не бывают дома. Из-за этого возникают плохие отношения в семье, и как следствие - не стойкая психологическая ситуация в подразделении. Это влияет на выполнение боевых задач", - добавил Тарасюк.

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По его словам, еще одним немаловажным фактором является бюрократия, которая осталась ещё с советских времён. Очень много бумаг нужно для того, чтобы выполнить одно задание.

Социальный пакет - следующая проблема, волнующая военных.

"У нас много льгот, но выполняется из них очень мало. Хочется донести до президента: военнослужащие не должны требовать этих льгот. А в данный момент картина такова, что имеющий право на льготы должен их выбивать. Бывают случаи, что воины стесняются показываться УБД, потому что общество видит, как к ним относится государство. Конечно, это передается людям", - сообщил ветеран.

Также, по его словам, нет определенности в плане военного положения: "Мы обороняемся или наступаем? Это очень влияет на психологическое состояние".

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"Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, то они бы его поддержали", - подчеркунл Тарасюк.

В комментарии Цензор.НЕТ он уточнил, что сегодня информация, которая доходит наверх, очень искажается.