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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:арест (9906) убийство (5408) Лаврега Андрей (2)

 Убийство ребенка в центре Киева: суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Лаврегу

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"В Шевченковском районном суде в эти минуты продолжается заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика. Он, по версии следствия, совершил смертельный выстрел. Позиция прокурора бескомпромиссная - содержание под стражей без залога. По состоянию на 12.50 суд удалился в совещательную. Само заседание проходит в закрытом режиме, в зал допущены только стороны. Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лаврега воевал три года, награжден госнаградами, - комбат Червень о подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева

Позже она добавила: "2 месяца содержания под стражей без права на залог!"

Убийство ребенка в центре Киева: суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Лаврегу 01

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Источник: https://censor.net.ua/n3163363
 
   
 Топ комментарии
 
М-даа, трагедия жуткая, ребенок погиб, родителям-страшное горе, и герой войны себе жизнь сломал полностью...
Как так...И главный вопрос-ЧЕМ стрелка замотивировали, похоже, подставили конкретно...
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надо было пальчиком пожурить:"что же ты ребенка-то застрелили?повнимательней надо быть в следующий раз." и отпустить..героя.
я стесняюсь спросить, а у вас дети есть? чего бы вы пожелали такому герою, на месте отца?
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Ребенка жалко. Убийце нет оправдания.
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М-даа, трагедия жуткая, ребенок погиб, родителям-страшное горе, и герой войны себе жизнь сломал полностью...
Как так...И главный вопрос-ЧЕМ стрелка замотивировали, похоже, подставили конкретно...
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Да он уже не жилец, донецкие его прибьют, вопрос времени. Да и тюрьма его не спасет, сломал так сломал.
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Этот Соболев из Донецка и вроде бы помогал той стороне, а подозреваемый воевал несколько лет, устраняя ту же сепарню, может быть и за это...
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Прочти это. Возможно, станет понятнее.

КТО ТАКОЙ СОБОЛЕВ?

Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево.
В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра Порошенко Юрий Луценко опровергли эту информации и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году. При этом Луценко публично пообещал, что кандидатура Соболева будет отозвана партией на местных выборах-2015. В итоге обещание не сдержали и Соболев прошел в облсовет по списку партии Петра Порошенко.
Кроме того, согласно судебному реестру, автомобиль, в котором убили сына Соболева, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, которая, по версии следствия, причастна к финансированию террористов "ДНР"
.В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого городского совета от союза "За единство, согласие и возрождение", который в свое время создал Виктор Янукович.
В 2005 году Соболев был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, а в 2006-2007 годах - государственным инспектором департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО.
В 2010-2011 годах работал в НАК Нафтогаз Украины на должности заместителя главы правления.
У Соболева пятеро детей, самый младший сын родился в 2016 году.
В 2011-2014 годах состоял в браке с дочкой российского политика и бизнесмена Бориса Шпигеля, который до 2013-го был членом Совета Федераций (сенатором).
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За 20 штук баксов такие ушлепки маму родную отправят на тот свет. Пускай тянет пожизненое, еще адвокаты политическое алиби лепят детоубийце
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Тем временем шок у отца рано или поздно пройдёт и придут мысли об ответке.Бабло и связи в определённых кругах думаю имеются.За лимон баксов сами ЧЛЕНЫ Правого Сектора голову маме Лавреги отрежут или за 5 лямов самому Ярошу.В нашей зебильной стране всё решают бабки.А ведь Лаврега мог бы пойти на завод слесарем или к станку за 15 тыщ,жил бы спокойно от зарплаты до зарплаты,но он выбрал путь воина,убивающего детей.Хотя через 15-20 лет было бы на одного мажора или сепара больше...
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Це тепер хлопцю зроблять "супровід" і йому кожен день за 100 років в Лук'янівці буде здаватись. Хлопця будуть ломати і кидати по глухим, козлячим пресхатам. Такий собі "горлівський підвал для укропа" в центрі Києва
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надо было пальчиком пожурить:"что же ты ребенка-то застрелили?повнимательней надо быть в следующий раз." и отпустить..героя.
я стесняюсь спросить, а у вас дети есть? чего бы вы пожелали такому герою, на месте отца?
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В тому, що сталось, винуваті саме такі, як цей чмирь Соболєв. Це він вбив свого сина. Це Соболєва треба садити на довічне з конфіскацією. Бо саме такі чмирі прямо, або опосоредковано, підбурюють суспільство до громадянської, до самосудів, до погромів. Do you understand?
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Не забуваймо, що бойовий генерал Марченко вже катується і отримує знущання в таких умовах.
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Треба не дивитись на весь цей зелено-російський бєзпрєдєл, а виходити на люди з вимогами негайної відставки російського шпигнуна Зєлі і дострокових.
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Меньше думаємо, а починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть! Дострокові!".
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості. Хто, якщо не ми?
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Дорожний знак "стоянка заборонена"(зелений коляр замість синього) у вигляді невеличкої емблеми на одязі - наш протест і громадянська позиція. Це не заборонено))
Не будь байдужим! Країна в нас одна! Борись за неї!
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Відразу попереджую, що будь які силові акції у мирних містах - повокація і несуть загрозу швидкої втрати країни. Малочисельні акції - недієві і несуть загрозу провокацій влади проти протестантів. Тільки мирні, але добре самоорганізовані і масові акції несуть перемогу. Перемогу, яка нам всім так потрібна.
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Именно, "аккуратно"? Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу - Цензор.НЕТ 3148
Чтобы свои рейтузы не подмочить? Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу - Цензор.НЕТ 8543
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Ребенка жалко. Убийце нет оправдания.
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надеюсь посадят надолго этого отморозка
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