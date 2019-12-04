 Убийство ребенка в центре Киева: суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Лаврегу

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.
"В Шевченковском районном суде в эти минуты продолжается заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика. Он, по версии следствия, совершил смертельный выстрел. Позиция прокурора бескомпромиссная - содержание под стражей без залога. По состоянию на 12.50 суд удалился в совещательную. Само заседание проходит в закрытом режиме, в зал допущены только стороны. Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности", - рассказала она.
Позже она добавила: "2 месяца содержания под стражей без права на залог!"
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
Как так...И главный вопрос-ЧЕМ стрелка замотивировали, похоже, подставили конкретно...
КТО ТАКОЙ СОБОЛЕВ?
Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево.
В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра Порошенко Юрий Луценко опровергли эту информации и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году. При этом Луценко публично пообещал, что кандидатура Соболева будет отозвана партией на местных выборах-2015. В итоге обещание не сдержали и Соболев прошел в облсовет по списку партии Петра Порошенко.
Кроме того, согласно судебному реестру, автомобиль, в котором убили сына Соболева, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, которая, по версии следствия, причастна к финансированию террористов "ДНР"
.В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого городского совета от союза "За единство, согласие и возрождение", который в свое время создал Виктор Янукович.
В 2005 году Соболев был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, а в 2006-2007 годах - государственным инспектором департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО.
В 2010-2011 годах работал в НАК Нафтогаз Украины на должности заместителя главы правления.
У Соболева пятеро детей, самый младший сын родился в 2016 году.
В 2011-2014 годах состоял в браке с дочкой российского политика и бизнесмена Бориса Шпигеля, который до 2013-го был членом Совета Федераций (сенатором).
я стесняюсь спросить, а у вас дети есть? чего бы вы пожелали такому герою, на месте отца?
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Треба не дивитись на весь цей зелено-російський бєзпрєдєл, а виходити на люди з вимогами негайної відставки російського шпигнуна Зєлі і дострокових.
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Меньше думаємо, а починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть! Дострокові!".
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості. Хто, якщо не ми?
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Дорожний знак "стоянка заборонена"(зелений коляр замість синього) у вигляді невеличкої емблеми на одязі - наш протест і громадянська позиція. Це не заборонено))
Не будь байдужим! Країна в нас одна! Борись за неї!
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Відразу попереджую, що будь які силові акції у мирних містах - повокація і несуть загрозу швидкої втрати країни. Малочисельні акції - недієві і несуть загрозу провокацій влади проти протестантів. Тільки мирні, але добре самоорганізовані і масові акції несуть перемогу. Перемогу, яка нам всім так потрібна.
Чтобы свои рейтузы не подмочить?
ФАЛЬШИВОЕ РАСКРЫТИЕ УБИЙСТВА САШИ СОБОЛЕВА!