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 Украина планирует открыть дополнительные мощности для перетоков электроэнергии с Европой, - Герус

Председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что Украина планирует открыть дополнительные мощности для перетоков электроэнергии с Европой.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть дополнительные линии, дополнительные мощности, по которой могут быть перетоки электроэнергии с Европой. Это наш базовый план, и надеюсь, что мы его за эту каденцию президента реализуем, и увеличится наша интеграция с европейскими странами", - сказал Герус.

Напомним, в четверг, 4 декабря Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163360
 
   
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Да Герусу срочно нужно компенсировать откаты из раши. Вот же ж Ляшко, гад какой! Украина планирует открыть дополнительные мощности для перетоков электроэнергии с Европой, - Герус - Цензор.НЕТ 3690
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Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. (С)
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Как карась на сковордке: его жарят, а он кричит: "Как вкусно пахнет"!.
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воно скоріш нагадує рибку гупію: саме такий погляд - без розуму та емоцій))
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Герус, бойся Ляшко! Твой кошмар только начинается!!!
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любое деяние преследует определенную цель, иначе просто не бывает. похоже на новую схему какого то дерибана, ведь не объяснил румб направления и зачем?
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