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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) запрет (1369) импорт (442) Россия (74440) Герус (104) электроэнергия (332)

 Рада запретила импортировать электроэнергию из России

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ.

За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предлагает урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, предусматривает недопущение неконтролированного роста цены э/э, а также право обязать производителей электроэнергии подавать заявки на продажу э/э на рынке "на сутки вперед" по ценам, которые не превышают предельные.

Кроме того, законпроект запрещает импорт по двусторонним договорам. Это означает запрет на покупку электроэнергии в России, пояснил журналистам в кулуарах парламента председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Правкой в ​​конце сентября мы открыли двусторонние договоры. Сегодня мы эти двусторонние договоры закрыли. Они проработали около месяца. Там импорт был небольшой. Когда мы видим, что ситуация у нас сбалансирована, когда у нас собственное производство электроэнергии, когда конкурентные цены, а я хочу обратить внимание, что у нас цена за последние 2 месяца снизилась на 25%, она достаточно конкурентная, у нас достаточно угля, атомных блоков, мы с радостью будем покупать и отдавать предпочтение украинским производителям, которые будут продавать электроэнергию по конкурентным ценам", - сказал Герус.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус. ИНФОГРАФИКА

Герус выразил надежду, что дефицита электроэнергии не будет, поскольку правительство и все органы власти подготовились.

Кроме того, во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет.

Напомним, что импорт электроэнергии из России начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Также на Цензор.НЕТ: Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт

Источник: https://censor.net.ua/n3163358
 
 
 Топ комментарии
 
Анальное убеждение от Ляшка оказалось эффективным.
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Слава Украине . Покупать у раши - измена .
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у Геруса на любое действие есть положительная отмазка! приняли месяц назад - хорошою Отменили сегодня - тоже хорошо !!! Рада запретила импортировать электроэнергию из России - Цензор.НЕТ 6946 Двуличный черт!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
под ахметова прогнулись - теперь он опять ТЭС свои откроет - а ты шо так радуешься - шо спонсора поменял? чи шо ?)))
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Він радіє, що чарівний пендель творить дива - змінює думку державного мужа на 180 градусів. Хоча мене це не дивує. Герус просто людина - флюгер.
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Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. (С)
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Державний муж і має змінювати свою точку зору на 180 градусів. Її тільки ідіоти не змінюють. Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії - Цензор.НЕТ 1318
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Не лише думку, а й шапку на голові, або хоч кокарду. Нє ?
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Когда покупали электроэнергию у России, для пороховаты это была зрада, отказались покупать, опять у пороховаты зрада... Так покупать у России электроэнергию, или нет? Ты можешь четко сказать?
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Ренат Леонидович постарался, он сам продавать хочет
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Анальное убеждение от Ляшка оказалось эффективным.
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Так кто теперь на очереди, чтоб его повоспитывал Ляшко?
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Слава Украине . Покупать у раши - измена .
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По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
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Беларусь - союзное с Расеей государство. Да и вообще Белоруссии уже считай нет. Есть только Расея. Т.Ч.торговать с бульбашами всеравно что с Расеей
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Из "Словакии "газ можно,а из "Белоруссии" эл. нельзя?
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Спокойно, бацька - он не вечный, равно как и дружба с рашей.
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Дмитро Вовнянко.

Моє попереднє припущення про те, що народний депутат Андрій Герус працює насправді не на Коломойського а на інтереси Москви, дивним чином знаходить нові й нові підтвердження.

30 листопада голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявив про те що найближчим часом мусить бути прийнятий законопроект який заборонить імпорт електрики з Росії.
Народні депутати б'ють на сполох, слова Геруса - брехня від початку до кінця.

Законопроект № 2233 справді поданий і голосувати його мусять невдовзі. Але.
Заборона торкатиметься тільки комерційного імпорту за прямими договорами, проте імпорт за схемою «імпорт на добу вперед» і «внутрішньодобовий ринок» лишаються без змін.
Крім того можливість імпорту електрики з Білорусі цілковито збережена. І от цей момент збурює найбільше, з дуже простої причини.
НЕМАЄ у Білорусі надлишку електрики, яку вона може продати. Білорусь не продає нам свою електрику - вона транзитом переганяє нам електрику російську. Надлишок струму в Білорусі з'явитися може лише у 2020 р. з введення в дію Білоруської АЕС, яку нині будують на… гроші російського «Росатому».
Проти будівництва цієї АЕС, будмайданчик якої розташований всього лише в 50 км від столиці Литви, категорично виступає Литва, а з нею і Польща.
Очевидно, викуповуючи електрику з такої станції, Україна ще й влазить в конфлікт з відданим союзником. Кому це вигідно?
Це вигідно тій самій силі, якій вигідно аби українська енергетична галузь перетворилася на руїну - Москві. У України немає проблем з генерацією електрики - ми виробляємо її більше ніж споживаємо.
Проте в інтересах одного олігарха, який протягом двадцяти років займався не модернізацією своїх феросплавних заводів, а вибиванням для себе пільгових тарифів, шляхом махінацій і політичного шантажу, нині українську електрогенерацію твердо ведуть до зупинки і руїни. 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 мегавати.
В «Укренерго» заявили, що були змушені зменшити обсяги вітчизняної генерації, позаяк не могли обмежити імпорт - це неможливо за законом.
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А с газом у нас не так, газ мы тоже покупаем у Европы, хотя там газа нет, значит все порохоидиоты работают на Москву. Газову трубу превратили на РУИНУ. Во, как получается.
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Да-да.
Уже решили, что будем покупать "белорусскую" электроэнергию.
Рада запретила импортировать электроэнергию из России - Цензор.НЕТ 5387

p.s.: хотя, "белорусская" электроэнергия для Украины, не такое сильное палево, как "белорусские" креветки для Рашки.
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Ты полагаешь, Беларусь не производит свою электроэнергию?
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Производит... так же само, как Украина "добывает собственный газ".
Еще вопросы будут, а?
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админ и вы уважаемые мной, простите, но другим словом как - вср*лись, на скажешь!!!
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"во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет" - вроде запрет есть но если очень хочеться то его нет!
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у Геруса на любое действие есть положительная отмазка! приняли месяц назад - хорошою Отменили сегодня - тоже хорошо !!! Двуличный черт!!!
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мдааа. походу, Ляшко нашел ключик к тайной дверце Геруса..
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интересно герпес уже с горя нажрался? или еще трезвый сидит и думает? это ж теперь изе каломыйскому бабло возвращать придется. от жалко пацана.....
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"цена за последние 2 месяца снизилась на 25%"

Щось у розрахункових квитанціях нічого не змінилось...
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Вот что Святой Мордобой делает! Просьба к Олегу Ляшку: "Бей их почаще. Чтобы никого не пропустить, список составь".
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Какое все-таки мерзкое ничтожество, этот депутат Герус. Подленько подсунул-протолкнул поправку, "слуги" проголосовали, а теперь им подсунули другую поправку и те снова проголосовали. Теперь,дядя Беня Коломойский имеет основания судиться с государством Украина, т.к. действуя в законном поле он заключил некие договоры, и все проистекающие из действий ВР убытки ему компенсирует государство Украина. Т.е. налогоплательщики. А Герусу даже морду не набьют за его "художества".
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Ляшко, дай Герусу еще раз в морду, может он на фронт поедет добровольцем.
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