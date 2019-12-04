 Рада запретила импортировать электроэнергию из России

За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект предлагает урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, предусматривает недопущение неконтролированного роста цены э/э, а также право обязать производителей электроэнергии подавать заявки на продажу э/э на рынке "на сутки вперед" по ценам, которые не превышают предельные.
Кроме того, законпроект запрещает импорт по двусторонним договорам. Это означает запрет на покупку электроэнергии в России, пояснил журналистам в кулуарах парламента председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.
"Правкой в конце сентября мы открыли двусторонние договоры. Сегодня мы эти двусторонние договоры закрыли. Они проработали около месяца. Там импорт был небольшой. Когда мы видим, что ситуация у нас сбалансирована, когда у нас собственное производство электроэнергии, когда конкурентные цены, а я хочу обратить внимание, что у нас цена за последние 2 месяца снизилась на 25%, она достаточно конкурентная, у нас достаточно угля, атомных блоков, мы с радостью будем покупать и отдавать предпочтение украинским производителям, которые будут продавать электроэнергию по конкурентным ценам", - сказал Герус.
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Герус выразил надежду, что дефицита электроэнергии не будет, поскольку правительство и все органы власти подготовились.
Кроме того, во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет.
Напомним, что импорт электроэнергии из России начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
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Моє попереднє припущення про те, що народний депутат Андрій Герус працює насправді не на Коломойського а на інтереси Москви, дивним чином знаходить нові й нові підтвердження.
30 листопада голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявив про те що найближчим часом мусить бути прийнятий законопроект який заборонить імпорт електрики з Росії.
Народні депутати б'ють на сполох, слова Геруса - брехня від початку до кінця.
Законопроект № 2233 справді поданий і голосувати його мусять невдовзі. Але.
Заборона торкатиметься тільки комерційного імпорту за прямими договорами, проте імпорт за схемою «імпорт на добу вперед» і «внутрішньодобовий ринок» лишаються без змін.
Крім того можливість імпорту електрики з Білорусі цілковито збережена. І от цей момент збурює найбільше, з дуже простої причини.
НЕМАЄ у Білорусі надлишку електрики, яку вона може продати. Білорусь не продає нам свою електрику - вона транзитом переганяє нам електрику російську. Надлишок струму в Білорусі з'явитися може лише у 2020 р. з введення в дію Білоруської АЕС, яку нині будують на… гроші російського «Росатому».
Проти будівництва цієї АЕС, будмайданчик якої розташований всього лише в 50 км від столиці Литви, категорично виступає Литва, а з нею і Польща.
Очевидно, викуповуючи електрику з такої станції, Україна ще й влазить в конфлікт з відданим союзником. Кому це вигідно?
Це вигідно тій самій силі, якій вигідно аби українська енергетична галузь перетворилася на руїну - Москві. У України немає проблем з генерацією електрики - ми виробляємо її більше ніж споживаємо.
Проте в інтересах одного олігарха, який протягом двадцяти років займався не модернізацією своїх феросплавних заводів, а вибиванням для себе пільгових тарифів, шляхом махінацій і політичного шантажу, нині українську електрогенерацію твердо ведуть до зупинки і руїни. 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 мегавати.
В «Укренерго» заявили, що були змушені зменшити обсяги вітчизняної генерації, позаяк не могли обмежити імпорт - це неможливо за законом.
Уже решили, что будем покупать "белорусскую" электроэнергию.
p.s.: хотя, "белорусская" электроэнергия для Украины, не такое сильное палево, как "белорусские" креветки для Рашки.
Еще вопросы будут, а?
Щось у розрахункових квитанціях нічого не змінилось...