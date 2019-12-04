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Все про:Одесса (5757) пожар (3775)

 Скончалась одна из преподавателей, которая пострадала на пожаре в Одесском колледже, с 4 людьми не могут установить связь

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса умерла одна из пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

Известно, что всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.

В 12:43 стало известно, что умерла одна из пострадавших.

Погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

В свою очередь мэр Одессы Генадий Труханов заявил, что с 4 людьми не могут установить связь.

"Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - сказал Труханов.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, в их числе 4 пожарных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за пожара в Одесском колледже госпитализированы 9 человек, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3163356
 
 
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бідна жіночка.. 43 рочки...
співчуття родині загиблої
жах!
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А помните, совсем недавно, в Одессе сгорела гостиница депутатика? Классные выводы, из этого пожара, сделали городские власти... А не в Одессе ли сгорел корпус детского лагеря? Зеленский, твою мать нехай! Какого хера Фантомас до сих пор правит городом? Мужик ты, в конце концов, или не мужик!? Эх, Вова...
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лисий з гівнокварталу заспіває про це веселу пісеньку.
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Только дебил может злоратствовать в такой теме и приплетать сюда свою политориентацию.
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