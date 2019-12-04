 Правительство впервые за 15 лет повысило тарифы на доставку пенсий "Укрпочтой"

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 января 2020 стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%", - написал он.
"Новые фиксированные тарифы позволят Укрпочте содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности, в сельской местности, где проживает более 15 млн украинцев", - пояснил Криклий.
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Глава министерства инфраструктуры отметил, что действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и уже не обеспечивали покрытие фактических расходов АО "Укрпочта" за предоставление услуги.
При этом пенсии и денежные выплаты через "Укрпочту" получают более 4 млн украинцев, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью.
"Уверен, что положительные изменения от принятия нового тарифа на доставку пенсий вместе с внедрением передвижных отделений и принятием соответствующего закона для перехода на почтовые счета уже очень скоро почувствуют все украинцы", - добавил Криклий.
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Напомним, в октябре 2018 года "Укрпочта" сообщила, что планирует отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в селах из-за нерентабельности. Позже глава компании уточнил, что отделения не закроют, если Пенсионный фонд повысит тариф на доставку пенсий.
После этого правительство предусмотрело 500 млн грн ($20,89 млн) дополнительного финансирования Укрпочты в проекте бюджета на 2019 год.
А то 73,22% уже слєгка пріунилі в ожиданіі.
Они обдирают банкоматы - "оптом".
Куча карточек, и коды в блокноте. Камеры в прифронотовой зоне на банкоматах - отключены...
с каждой сотни по 2,30 - вроде не много, а с 1 тыс - 23 грн, 1,5 тыс - уже 35 грн, с 2 - 46грн
знаю в селах и так почтарке что-то подкидывают, в благодарность за доставку..
но эти... фиксированные цифры куда пойдут? укрпочте? или почтальону? ото ж!!!
Чистая прибыль украпочты за 2017 год...202 миллиона гривен...
Это чистая прибыль...уже без расходов на коммуналку...транспорт..и зарплаты...
Неужели мало？