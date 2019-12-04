 "Я действительно хочу большого обмена всех на всех", - Зеленский о переговорах на "нормандском саммите". ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно хочу большого обмена (пленными. - Ред.) всех на всех. Меня интересуют все наши. Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности. Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований. Я бы хотел понимать хоть рамки всех этих сроков", - добавил он.

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