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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3852) нормандская четверка (831) пленные (639)

 "Я действительно хочу большого обмена всех на всех", - Зеленский о переговорах на "нормандском саммите". ВИДЕО (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить в ходе встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря обмен пленных в формате "всех на всех".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно хочу большого обмена (пленными. - Ред.) всех на всех. Меня интересуют все наши. Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности. Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований. Я бы хотел понимать хоть рамки всех этих сроков", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о нормандской встрече: По итогам хотелось бы не только коммюнике, но и больше конкретики по урегулированию ситуации на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3163353
 
 
 Топ комментарии
 
Володя - у нас есть хотя бы 1 вопрос, обсуждение которого станет неожиданностью для врага (мокселей) или зеленые малоросы весь перечень вопросов уже согласовали со своими "старшими русскими братьями"?
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ах как хочется хочется хочется к голой жопе прижаться щекой (с) слова народные музыка так же
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Тобі Зеля навіть не на корпоративах виступати, а на дитячих "утренниках" - в тебе розум десятилітньої дитини. Педофілу Х.йлу ти сподобаєшся.
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Ну шо тут сказать, порохоидиоты согласны.
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Они в поисках. Ищут где в этих фразах самая зрадная зрада затаилась.
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Нашли выход, отметили меня как спам.
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перед выборами зеленский много чего хотел
и зп учителям по 4К
и комуналку понизит
и безналоговая зона
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Володя - у нас есть хотя бы 1 вопрос, обсуждение которого станет неожиданностью для врага (мокселей) или зеленые малоросы весь перечень вопросов уже согласовали со своими "старшими русскими братьями"?
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а если, вдруг, есть! "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті" - Цензор.НЕТ 9524 с вами или еще с кем - то, его нужно публично согласовать?
ваша должность, любезный? предсатвтесь.
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Я бачу Вовік взагалі нічого не розуміє....
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ах как хочется хочется хочется к голой жопе прижаться щекой (с) слова народные музыка так же
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Тобі Зеля навіть не на корпоративах виступати, а на дитячих "утренниках" - в тебе розум десятилітньої дитини. Педофілу Х.йлу ти сподобаєшся.
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Ну так може для того він цицьки і поголив?- Ну, щоб сподобатися.
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Наш наивный Вовочка должен понимать что ни какой искренней беседы не будет и априори путлер не сделает ни чего для улучшения,разве что наш согласиться на ликвидацию страны,но тогда его сметут на следующий день вместе со всеми зелеными мартышками-резусами !
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"Если все стороны захотят прекращения огня"...
вован, ти що, з дуба впав?
для чого ********* розпочинав цю війну, щоб потім припиняти вогонь?
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ЗЕ, а давай мы тебя обменяем? Вместе с твоим тупым кварталом и Слугами Урода
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"Всех на всех" это как... Всех пропутинских отправить туда, а всех проукраинских от туда сюда. Вот это я понимаю " всех на всех" ( при этом первыми переселенцами туда будет Медведчук и компани...) Что до того как это себе мыслит Зеленский, то это обмен наших 80-100 на их 160-200. При этом в расположении Путина остаются миллионы потенциальных заложников, 2,3 мил. в Крыму 3,9 миллиона в ОРДЛО, 2,5 миллиона в РФ. Итого он 8,5 до 9 миллионов потенциальных заложников, плюс те кто едут в "гости" "на отдых" по "делам". Так что у Путина не иссякнет обменный фонд. И мы им будем отдавать настоящих преступников, диверсантов и изменников.., а они нам просто набранных для численности рядовых граждан ( не обязательно даже проукраинских) и так до бесконечности. Пустое это занятие, это что из текущей реки пытаться вычерпать воду ведром.
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Но есть маленький нюанс. Даже если Зельцман членограй при личной встрече сыграет на рояле и поцелует дупу ху&лу..... хотелки кремля не поменяються.
Еще год назад кремль соглашался на миротворцев не расеян,то сейчас забыл,а хотелки вернулись к 2014году.
И как это так получилось????
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