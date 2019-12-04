 "Я действительно хочу большого обмена всех на всех", - Зеленский о переговорах на "нормандском саммите". ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я действительно хочу большого обмена (пленными. - Ред.) всех на всех. Меня интересуют все наши. Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности. Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований. Я бы хотел понимать хоть рамки всех этих сроков", - добавил он.
и зп учителям по 4К
и комуналку понизит
и безналоговая зона
ваша должность, любезный? предсатвтесь.
вован, ти що, з дуба впав?
для чого ********* розпочинав цю війну, щоб потім припиняти вогонь?
Еще год назад кремль соглашался на миротворцев не расеян,то сейчас забыл,а хотелки вернулись к 2014году.
И как это так получилось????