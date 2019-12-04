 Российских чиновников не пустили в США

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства России в США.

"Визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", - сказано в сообщении.

"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.С.Мальгиновым", - добавили в посольстве.

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Российские дипломаты считают, что из-за того, что российских чиновников не пускают в США, "страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире".

Соединенные Штаты не впервые отказывают российским госслужащим в праве посетить свою территорию. Так, в октябре они не дали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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