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Все про:виза (1101) Россия (74440) США (15854)

 Российских чиновников не пустили в США

Делегация Федерального казначейства России не смогла получить визы для въезда в Соединенные Штаты. Россияне хотели принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства России в США.

"Визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", - сказано в сообщении.

"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.С.Мальгиновым", - добавили в посольстве.

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Российские дипломаты считают, что из-за того, что российских чиновников не пускают в США, "страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире".

Соединенные Штаты не впервые отказывают российским госслужащим в праве посетить свою территорию. Так, в октябре они не дали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163349
 
 
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Российских чиновников не пустили в США в туалет..
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Ответ убогих : "Мы сворачиваем профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире."
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Российское посольство совершенно зря педалирует тему некоего систематического преследования российских должностных лиц из-за неких политических разногласий.
Вороватых бомжей не пускают в дом не по причине политических разногласий, а единственно по причине их вороватости и бомжеватости.
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В США и так рашинской ваты полно.... и без этих ур-ов!!!
Умиляет их ватный идиотизм, когда они живя в США (враге рашки) - с пеной у рта бегают с триколорами и кидаются на оппонентов!!!!
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