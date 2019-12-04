 Сегодня у военнослужащих нет стимула служить в армии, - экс-первый замглавы Генштаба Колесник

Об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" сказал генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.) Игорь Колесник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Большинство воинских частей после возвращения из зоны Операции Объединенных сил меняются на две трети. То есть, средства, потраченные на их подготовку, неэффективны - из-за неуверенности в будущем. Сейчас нужно прекратить любые разговоры о пересмотре социального и пенсионного обеспечения военнослужащих, которые отторгаются желание служить", - заявил он.
По его словам, социальный пакет наоборот должен стимулировать служить дальше.
"Тем более, рынок труда такой, что на гражданском поприще зарплаты все равно выше. Охранник в супермаркете получает 20 тысяч, моряк на гражданском флоте - 3 тысячи долларов. Мы на такие зарплаты выйти не можем", - Колесник.
Также Колесник подчеркнул необходимость создания пунктов постоянной дислокации: "До сих пор воины живут в палатках".
В свою очередь политолог Юрий Романенко, модерирующий круглый стол, отметил, что проблема обеспечения армии может стать актуальной с новой силой после переговоров в нормандском формате, на котором возможно обсудят отвод вооружения, что может привести к смене дислокации украинских сил.
По его мнению, средства из фонда восстановления Донбасса необходимо направить не только на помощь переселенцам, но и на оснащение новых мест дислокации.
Отак я з червня 2019 року я тягну службу сина в ЗСУ. А коли оформляли документи у військкоматі у нас у Львові, то так гарно розказували, що будуть підйомні, лікарняні, відпускні, кошти за піднайом ... Вже місяць майор, що безпосередній його керівник каже - підписуй контракт в зону ООС, там буде все безкоштовно, але я йому ні фіга вже не вірю.
Добробати - рішення проблем з зеленими та окупантами.
/// коротко про шлях до слави:
У липні 2014 року під деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що генерал-лейтенант Колесник відвідав бійців на передовій і на їх запитання, де взяти бронежилети, відповів: «Добудете у бою!». Прес-центр ОК «Північ» тоді спростував цю інформацію, зазначивши, що солдати згаданої танкової бригади забезпечені засобами захисту майже на 90%
У 2015 році він призначений на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У 2016 році він призначений на посаду першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У серпні 2017 року Указом Президента України Ігорю Івановичу Колеснику присвоєно чергове військове звання генерал-полковник
И очередной скандал в Верховной Раде, где зеленые хотели объявить добровольцами терористов лднр наравне с украинскими добровольцами.
Андрій Смолій
1 год ·
«Голубі міра» від СН протягнули правку де УБД можуть отримати сепаратисти.
О 10.49 монобільшість проголосувала за правку #15 в якій фактично є колізія щодо визнання добровольців учасниками бойових дій.
Згідно з цією правкою УБД можуть отримати і терористи ДНР/ЛНР.
Відбувся скандал. Рада пішла на перерву.
UPD. Після перерви правку вилучили. Сєпарів не вдалося проштовхнути.