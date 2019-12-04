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 Политика Украины
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Все про:армия (7587) Колесник Игорь (1)

 Сегодня у военнослужащих нет стимула служить в армии, - экс-первый замглавы Генштаба Колесник

В большинстве воинских частей после возвращения из зоны Операции Объединенных сил меняется личный состав на две трети.

Об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" сказал генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.) Игорь Колесник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Большинство воинских частей после возвращения из зоны Операции Объединенных сил меняются на две трети. То есть, средства, потраченные на их подготовку, неэффективны - из-за неуверенности в будущем. Сейчас нужно прекратить любые разговоры о пересмотре социального и пенсионного обеспечения военнослужащих, которые отторгаются желание служить", - заявил он.

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По его словам, социальный пакет наоборот должен стимулировать служить дальше.

"Тем более, рынок труда такой, что на гражданском поприще зарплаты все равно выше. Охранник в супермаркете получает 20 тысяч, моряк на гражданском флоте - 3 тысячи долларов. Мы на такие зарплаты выйти не можем", - Колесник.

Также Колесник подчеркнул необходимость создания пунктов постоянной дислокации: "До сих пор воины живут в палатках".

В свою очередь политолог Юрий Романенко, модерирующий круглый стол, отметил, что проблема обеспечения армии может стать актуальной с новой силой после переговоров в нормандском формате, на котором возможно обсудят отвод вооружения, что может привести к смене дислокации украинских сил.

По его мнению, средства из фонда восстановления Донбасса необходимо направить не только на помощь переселенцам, но и на оснащение новых мест дислокации.

Источник: https://censor.net.ua/n3163348
 
 
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а як же 5 років потужних реформ?
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С таким говнокомандующим и не будет!
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Я слышал - 12 .! 9 ставка + 3 тыс премии . Колеснику что то приснилось . Сегодня у военнослужащих нет стимула служить в армии, - экс-первый замглавы Генштаба Колесник - Цензор.НЕТ 4718 .
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конечно в совке никто служить не хочет, да tiot и пенсион урезают не по детски делят военных на белых и на черных, КМУ проигрывает суды и игнорирует не исправляет свои постанови. Меняйте уставы меняйте систему обслуживания, учите людей воевать чтобы они были профессионалами которые могут защитить государство в этом роль военных, а когда они днями перебирают бумажки подметают и т.д. и еще и красят траву чтобы генералам радовать глаз( - одним словом - совок(((
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Мого сина призвали в червні як офіцера запасу. після учебки в Семиполках відправили в Рівне. Квартиру винаймає за власні кошти, за піднайом ще повернули жодної копійки (довідки я збирав 2 тижні і пересилав Новою поштою). Проїзд - власні кошти, лікування теж за власні кошти. В черговий раз син захворів тиждень тому, грип. Гроші я висилав на ліки, бо в мед. частині йому сказали що можуть дати зеленку і вату, навіть бинту нема.
Отак я з червня 2019 року я тягну службу сина в ЗСУ. А коли оформляли документи у військкоматі у нас у Львові, то так гарно розказували, що будуть підйомні, лікарняні, відпускні, кошти за піднайом ... Вже місяць майор, що безпосередній його керівник каже - підписуй контракт в зону ООС, там буде все безкоштовно, але я йому ні фіга вже не вірю.
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А відступи, заборона огризатися на обстріли, мир дружба жвачка з окупантами - невже погані стимули?

Добробати - рішення проблем з зеленими та окупантами.
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про шо він?? що він має на увазі???
/// коротко про шлях до слави:

У липні 2014 року під деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що генерал-лейтенант Колесник відвідав бійців на передовій і на їх запитання, де взяти бронежилети, відповів: «Добудете у бою!». Прес-центр ОК «Північ» тоді спростував цю інформацію, зазначивши, що солдати згаданої танкової бригади забезпечені засобами захисту майже на 90%
У 2015 році він призначений на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У 2016 році він призначений на посаду першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У серпні 2017 року Указом Президента України Ігорю Івановичу Колеснику присвоєно чергове військове звання генерал-полковник
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Что для этого заложило и проголосовало в бюджет зе-монобольшинство?

И очередной скандал в Верховной Раде, где зеленые хотели объявить добровольцами терористов лднр наравне с украинскими добровольцами.


Андрій Смолій
1 год ·

«Голубі міра» від СН протягнули правку де УБД можуть отримати сепаратисти.

О 10.49 монобільшість проголосувала за правку #15 в якій фактично є колізія щодо визнання добровольців учасниками бойових дій.
Згідно з цією правкою УБД можуть отримати і терористи ДНР/ЛНР.
Відбувся скандал. Рада пішла на перерву.

UPD. Після перерви правку вилучили. Сєпарів не вдалося проштовхнути.





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