EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  808  7
Все про:Одесса (5757) пожар (3775) ГСЧС (2354)

 Из-за пожара в Одесском колледже госпитализированы 9 человек, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м, - ГСЧС

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в медучреждения были госпитализированы 9 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м, существует угроза распространения огня.

Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек.

Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава ГСЧС и 16 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю в Украине произошло более 1,5 тыс. чрезвычайных событий, погибли 86 человек, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3163337
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какие активные студенты пошли. Не поставили зачет, и нет колледжа.
 показать весь комментарий
 
Що знову Чорний? Його вже випустили з Хрестів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх