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Все про:ГФС (3488) Марьинка (543) операция Объединенных сил (1851) КПВВ (78)

 Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен. ФОТО

С неподконтрольной территории можно ввозить без подтверждающих документов не больше 50 тысяч гривен. Когда сотрудники ГФС обнаружили в машине 634 тысячи, мужчина предложил им 2000, чтобы они его пропустили.

Нарушитель пытался провезти крупную сумму через КПВВ "Марьинка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"После обнаружения правонарушения, гражданин сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2000 гривен с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.

Сотрудники ГФС не согласились на это предложение и составили протокол об административном нарушении.

Материалы о попытке мужчины дать взятку вместе с обнаруженными средствами направлены в Нацполицию.

Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил напоминает, что 28 ноября 2019 вступили в силу новые правила перевозки наличных через линию разграничения с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

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Так, с неподконтрольной территории без документов о происхождении средств можно ввезти не более 50 тысяч гривен. На неподконтрольную территорию – не более 20 тысяч гривен.

Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 01
Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 02
Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 03
Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 04Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 05

Источник: https://censor.net.ua/n3163336
 
 
 Топ комментарии
 
Странно . Мужик вывозил . В чём проблема ?
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та то разведчик...он казну дыныры вез...теперь без "золотого запасу" разбегится уся банда..)))
а вы? эээх!!! такую спецопереацию сорвали... ))))
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Какой беспредел! Боевики могли остаться без зарплаты.
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Странно . Мужик вывозил . В чём проблема ?
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Так предлагал же. Беспокоятся за не подконтрольную сторону, с чем они останутся, если будут вывозить. Где сепары возьмут, просить в Рассеи, неудобно, все таки независимы.
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"После обнаружения правонарушения, гражданин сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2000 гривен с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения" - маловато будет, ответил честный сотрудник ГФС!
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зачем ему 2000 если можно забрать все 634000, да ещё курьеру навалять люлей, чтобы не возмущался.
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жадность губит не только фраеров, но и домбасдаунов
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Какой ужасс!!! Вывозить же нужно с Украины деньги а не ввозить. Верно я говорю, дебилы? Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен - Цензор.НЕТ 9946
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Барига щось там перепродав і повертався додому, або їхав купувати.
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та то разведчик...он казну дыныры вез...теперь без "золотого запасу" разбегится уся банда..)))
а вы? эээх!!! такую спецопереацию сорвали... ))))
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И что он сделал ? 20 уе вез ?
Если своих то в чем вообще проблема ?
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Читаємо уважно буковки: "правила перевозки наличных через линию разграничения: с неподконтрольной территории без документов о происхождении средств можно ввезти не более 50 тысяч гривен"
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Какой беспредел! Боевики могли остаться без зарплаты.
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Сотрудники ГФС не согласились на это предложение Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен - Цензор.НЕТ 1764 и составили протокол об административном нарушении.Источник: https://censor.net.ua/n3163336
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ну так новые слуги народа не бесплатно же ....
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