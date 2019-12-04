 Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен. ФОТО

Нарушитель пытался провезти крупную сумму через КПВВ "Марьинка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"После обнаружения правонарушения, гражданин сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2000 гривен с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.

Сотрудники ГФС не согласились на это предложение и составили протокол об административном нарушении.

Материалы о попытке мужчины дать взятку вместе с обнаруженными средствами направлены в Нацполицию.

Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил напоминает, что 28 ноября 2019 вступили в силу новые правила перевозки наличных через линию разграничения с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен, - штаб ООС

Так, с неподконтрольной территории без документов о происхождении средств можно ввезти не более 50 тысяч гривен. На неподконтрольную территорию – не более 20 тысяч гривен.







