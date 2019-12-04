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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11400) Гончаренко (288) Бородянский Владимир (57)

 Кабмин решил создать Госагентства в сфере культуры, искусства, спорта и туризма, - нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины принял решение о создании нескольких агентств в сфере искусства, культуры и спорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмин принял решение о создании следующих структур:
- Госагентство Украины по вопросам искусства, которое будет находиться по адресу Гринченко, 1;
- Госагентство по вопросам художественного образования, которое будет находиться по адресу Ивана Франка, 19;
- Госагентство развития молодежи и гражданского общества, которое будет находиться по адресу Эспланадная, 42; 
- Госагентство спорта, которое будет находиться по адресу Эспланадная, 42;
- Госагентство по развитию туризма, которое будет находиться по адресу Франка, 19;
- Госинспекцию по культурному наследию, которое будет находиться по адресу Ярославов Вал, 36;
- Государственную службу охраны культурного наследия, которое будет находиться по адресу Ярославов Вал, 36.

Отмечается, что все эти органы будут координироваться Кабмином через Министерство культуры, молодежи и спорта, который возглавляет Владимир Бородянский.

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Кабмин решил создать Госагентства в сфере культуры, искусства, спорта и туризма, - нардеп Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163333
 
 
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Больше агенств хороших и разних..Головне шоб усі родичі були при должностях.
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мощное объединение и сокращение министерств Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6771 Причем объединяли и сокращали громко, а создают агенства втихаря...
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А створити їх в смартфоні ніяк не виходить?
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Вот маланота хитрющая! *****, уважаю.
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Невже в кварталі95 ще не закінчилися "люди"? Чи вже навіть родичів прибиральниць вирішили прилаштувати? Там, в Кр. Розі ще живуть люди? Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 415
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Вот блин! Мало керуванцев!
Дохрена у Зельцмана & К° друзей и родственников! И всем нужна синекура с высокой зарплатой!
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Агенства для кормления челяди. За счет народа.Школы закрывают и фельдшерские пункты
агентства открывают.И сколько это будет стоить?
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