 Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего граждан. На первом месте торговля - 3,6 млн человек

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Милованов.
Вместе с тем он добавил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек.
Напомним, ранее министр назвал области с самой низкой зарплатой.
Украина живёт не по средствам
Абсолютно не случайно, появляется информация свидетельствующая о о прямом давлении Зеленского (и непрямом через Богдана) на принятие законов в Верховной Раде. Именно это в дальнейшем планируют использовать в ближайшие полгода те, захочет списать свои нарушения на Зеленского и обелить себя. Процесс превращения Зеленского в главного "козла отпущения" запущен. Как ответ на запущенный Зеленским процесс объявления виновными и отставку Рады и Кабинета министров. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html