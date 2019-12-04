 Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего граждан. На первом месте торговля - 3,6 млн человек

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Милованов.

Вместе с тем он добавил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек.

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Напомним, ранее министр назвал области с самой низкой зарплатой.