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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:работа (430) Госстат (155) Милованов Тимофей (98) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2)

 Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего граждан. На первом месте торговля - 3,6 млн человек

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, в какой отрасли в Украине работает больше всего граждан.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Милованов.

Вместе с тем он добавил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Курс доллара сейчас 24 гривни, и это новая реальность", - Милованов

Напомним, ранее министр назвал области с самой низкой зарплатой.

Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего граждан. На первом месте торговля - 3,6 млн человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163331
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Більше всього купи-продаїв які нічого не виробляють.
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Так развивается мир. В нашем несовершенном мире уже не проблема что-то сделать - проблема это что-то продать.
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Допомагають комусь продати товар. Від цього кількість українського товару не збільшиться.
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это пересовывание денег из одних карманов в другие ну и вывод из страны за импортные товары и услуги. Потому такая экономика обречена на крах. Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего украинцев. На первом месте торговля - 3,6 млн человек - Цензор.НЕТ 2959
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Такое себе могут позволить только развитые пост-индустриальные страны где основа экономики сервис а не производство.
Украина живёт не по средствам
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Принятие инициированного президентом Зеленским законопроекта № 2300 есть ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНЫМ, ибо нарушена норма закона о бюджете, где все законопроекты влияющие на доходную\расходную часть должны иметь экономическое обоснование. Министерство финансов официально предупредило ВР, что предоставление такого обоснования возлагается законодательством на инициатора законопроекта (т.е. Зеленского) и такого обоснования предоставлено не было.
Абсолютно не случайно, появляется информация свидетельствующая о о прямом давлении Зеленского (и непрямом через Богдана) на принятие законов в Верховной Раде. Именно это в дальнейшем планируют использовать в ближайшие полгода те, захочет списать свои нарушения на Зеленского и обелить себя. Процесс превращения Зеленского в главного "козла отпущения" запущен. Как ответ на запущенный Зеленским процесс объявления виновными и отставку Рады и Кабинета министров. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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так и будет, нелох разве анонсировал увеличение промпроизводства? нет, ото торгаши одни и останутся, вот скоро землей будут торговать и предприятиями, а когда продадут, то уже органы пойдут в торг, кстати ждем законопроект о разрешении торговли органами....пора уже
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