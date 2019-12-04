 После увольнения Кулика все его дела проходят инвентаризацию: в 99% случаев ими будет заниматься НАБУ, - Касько

Об этом в интервью theБабелю заявил первый заместитель Генпрокурора Виталий Касько, передает Цензор.НЕТ.

"По сути, это три-четыре факта, роздробленные на несколько уголовных производств. Например, дело так называемых вышек "Черноморнефтегаза" разделили на 10 производств. Все дела, которыми занимался Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. В 99 процентах случаев ими будет заниматься НАБУ. Это хороший орган для того, чтобы поставить точку и разъяснить, что на самом деле было в этих делах", - заявил Касько, отвечая на вопрос относительно дел, которые вел Кулик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор Кулик, который вел дело Burisma, уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации, - Рябошапка