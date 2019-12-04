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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2988) ГПУ (9529) Касько (188) Кулик Константин (95)

 После увольнения Кулика все его дела проходят инвентаризацию: в 99% случаев ими будет заниматься НАБУ, - Касько

Все уголовные производства, которыми занимался недавно уволенный из Генпрокуратуры прокурор Константин Кулик, проходят инвентаризацию.

Об этом в интервью theБабелю заявил первый заместитель Генпрокурора Виталий Касько, передает Цензор.НЕТ.

"По сути, это три-четыре факта, роздробленные на несколько уголовных производств. Например, дело так называемых вышек "Черноморнефтегаза" разделили на 10 производств. Все дела, которыми занимался Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. В 99 процентах случаев ими будет заниматься НАБУ. Это хороший орган для того, чтобы поставить точку и разъяснить, что на самом деле было в этих делах", - заявил Касько, отвечая на вопрос относительно дел, которые вел Кулик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163330
 
   
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Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько - Цензор.НЕТ 8921Класна річ канцелярізми. Нібито щось і сказав, а по суті нічого.
Інвентаризація - також гарна справа., особливо якщо особу що інвентаризується звільнено. Під час її проводження зникають одні докази і з'являються інші. А з усіма питаннями по справах - до фігуранта якого вже немає. Суперова робота, так тримати.
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