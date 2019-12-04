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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3852) Левен Стефан (1)

 В Киеве началась встреча Зеленского и премьера Швеции Левена. ФОТО

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства встретил Премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, где состоится представление членов делегации Швеции и Украины.

После встречи Президента Украины и Премьер-министра Швеции в формате один на один предусмотрены украинско-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.

После завершения переговоров запланировано общение Зеленского и Левена с представителями украинских и иностранных средств массовой информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шведский премьер Левен на следующей неделе приедет в Киев, - посольство

В Киеве началась встреча Зеленского и премьера Швеции Левена 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163327
 
   
 Топ комментарии
 
Заходят как-то в бар клоун, пианист и наркоман. А бармен и говорит: - Здравствуйте, Владимир Александрыч!
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Только через полгода после начала президентства зеленой шмаркли МИДу, наконец, удалось найти кандидатуру на встречу с ней, которая всего на пол головы выше.
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Написав листа Святому Миколаю//.
Зранку прийшла смска: «В цілому, ваша ідея мені подобається. Але олені не в мене, а в Санта Клауса. Він їх купував за валюту, тому змушувати їх трахати Зєлю, він скоріш за все, не погодиться»… ©
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ну це в твоих мриях ! А в реальности зеля *трахнув* петю причем прям на стадионе ! А петя визжала обреченно - ну стадион так стадион )))))) хахахахахаха
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Козломордый, выкинь уже старую методичку,
петя уже больше пол года как не президент...
...а твой ваЗЕлин за эти пол года наделал косяков
больше чем три предыдущих президента Украины
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больше визга мацкалик подпетеботовский больше истерки - НАТо идет!)))
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Ти чого верещиш козлорожий, як недорізана свиня? 😕
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больше визга мацклик петясвинорылый больше истерики !Зеленский Ведет Украину в НАТО!
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Гансе, Меркельша готова приймати від Зелі, якщо він такий крутий поц?
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Заходят как-то в бар клоун, пианист и наркоман. А бармен и говорит: - Здравствуйте, Владимир Александрыч!
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Петя из того бара не вылазит !Но однако иметь вас петеботов всегда успевают - причем они оба!)))) хахахахаха
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Только через полгода после начала президентства зеленой шмаркли МИДу, наконец, удалось найти кандидатуру на встречу с ней, которая всего на пол головы выше.
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зеля , отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается. Меня опять терзают смутные сомнения. У шпака магнитофон, у посла медальон...
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Ща ответит- бамбарбия гергуду.!
Лисапед не привезли, що с вами разговаривать.?...
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Он ненавидит лисапед , натёр в "слуге народа" .По клавишам стучал , поранился .(защемило)У Києві розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Швеції Левена - Цензор.НЕТ 5467
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это все понятно когда делить деньги будете зе У Києві розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Швеції Левена - Цензор.НЕТ 5590
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Кажуть хлопці, що швед подарував йому "кишенькового тренера" аби Вофка мав з чим бавитися на роботі 😃
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Еще один приехал на говорящю собачку Монику посмотреть....
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Стяги у Швеции и Украины очень похожи в свернутом положении.
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Я щось не можу зрозуміти одного... Ріст прем'єра Степана 178 см. Ріст Вофкі, якщо я не помиляюся - 149 з панамкою. Так звідки на фото у Вофкі взялося лишніх 20 сантиметрів росту. Невже у своєї Лєнкі лабутени на день позичив, аби трохи вищим виглядати? 😕
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У него 100% свой фотограф имеется ,вместе с !00% своим прокурвором,маникурщицей ,визажистом, и палекмахером.На все случаи жизни подстраховался.
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Шото у нашего гидранта штанины как то в гармошку,книзу,не прятает он ли дополнительные подпоры,как у пуйла ботоксного,чтоб казатся выше?
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