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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24084) добровольцы (665) УБД (64)

 Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2045-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 329 народных депутатов.

Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров).

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Источник: https://censor.net.ua/n3163325
 
   
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"Щойно 215 "слуг народу" підтримали поправку, якою дали можливість, шпарину: статус УБД отримають бойовики, сепаратисти і так далі! У нас тут голуби миру з колорадськими значками під вишиванками, які засіли в перших рядах! Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність цього закону"
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Николай не манипулируй. Это касается добровольных батальонов которые не ввойшли в силовые структуры. Например Правый сектор
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Скажите спасибо партии "Слуга народа". Это не коалиция Европейская Украина (БПП+Народный фронт)
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