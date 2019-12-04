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 Политика Украины
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Все про:жилье (649) Кабмин (11400) кредит (2136) госслужащие (246)

 Кабмин отменил беспроцентные кредиты на жилье для госслужащих

Кабинет Министров Украины отменил постановление, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим беспроцентных кредитов на жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 18 февраля 2004 № 182 "Об утверждении Порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов", - говорится в тексте постановления.

Беспроцентный кредит предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163322
 
 
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"Щойно 215 "слуг народу" підтримали поправку, якою дали можливість, шпарину: статус УБД отримають бойовики, сепаратисти і так далі! У нас тут голуби миру з колорадськими значками під вишиванками, які засіли в перших рядах! Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність цього закону"
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Все кто брал пусть доплачивают проценты
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А з якої радості це було???? Що це тут за каста привігільованих?
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