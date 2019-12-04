 Кабмин отменил беспроцентные кредиты на жилье для госслужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 18 февраля 2004 № 182 "Об утверждении Порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов", - говорится в тексте постановления.

Беспроцентный кредит предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

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