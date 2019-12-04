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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Казахстан (407) Крым (22138) оккупация (6880) аннексия (98) Токаев (7)

 "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией", - президент Казахстана Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев сказал, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал он.

Также Токаев напомнил, что "минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева": "Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое обсуждение темы Крыма невозможно, - Песков

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский ранее  заявил, что намерен предложить на встрече "нормандской четверки" в Париже новый формат переговоров по Крыму.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал украинский лидер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет обсуждать с главой Украинского государства вопрос о принадлежности Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3163320
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро байканур станет исконно русской територией
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"Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". А какое применительно? И страха не было у руководства Казахстана? Пусть не рассказывает сказки а вспомнит события в Казахстане после аннексии. Хоть и государственный деятель, а умишком не вырос.
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Совет форумчанПравила форума
 
не обращайте внимание, этого казаха случайно ***** токнуло.... несчастный случай...
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Скоро байканур станет исконно русской територией
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Он и так де-факто кацапский.Шото не припомню,шоб казахи в космос летали.
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Вот именно,оттяпают,что тогда запоешь.Бацка Лукашенко, то же так говорил. "Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв - Цензор.НЕТ 8872
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'Что сделано то сделано - надо думать, как дальше жить' (с)
Ясно-понятно...(((
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Це той, кому Зебіл дякував за підтримку України?
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А яка різниця? Вони,*************,всі однакові.
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"Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". А какое применительно? И страха не было у руководства Казахстана? Пусть не рассказывает сказки а вспомнит события в Казахстане после аннексии. Хоть и государственный деятель, а умишком не вырос.
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Вот вам и "Алға, Қазақстан!" Очередной елбасы-подхуйловник.
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Пусть пуйло их ипанёт по северным территориям - я посмотрю, как они запоют...
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Не ипанёт, там совсем другая ситуация .
Там носители русскоязычных челюстей сидят под плинтусом и в случае любого кипиша будут в течении 12 часов качественно и с энтузиазмом вырезаны силовыми структурами при активном участии местных жителей.
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А чого ви хочете від московскої утриманки?
Без грошей московії зникне з мапи світу така країна як Казахстан.
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Ну,ну --скоро грянет Семиречье. Слушай Жириновского.
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"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией", - президент Казахстана Токаев
так и токаев не президент,так,пешка в руках назарбаеча)
да,и казахстан не страна,а пособник раши-параши)
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Чтобы так называть нужны стальные два шара,к сожалению в бывших странах совка у многих они отсутствуют.
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Мы не называем то, что в Казахстане государством
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мож у него армия большая? или он верит в деда мороза...., потому что никакой адекватный такого не скажет....
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Хто вас, засранців вузькооких і жополизів кацапських у світі слухає??? сказав - ніби перднув, нічого ніхто не почув еле завоняло..
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***
Пчела, вонзив стальное жало,
не знает, что она пропала.
Так и глупцы, пуская лести яд,
не понимают, что творят...

Омар Хайям
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******* готовиться войти в состав Рашки,народ то согласен МУДАК!!!
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Вспомнишь, чурка, эти слова Когда в Китае появится новая провинция.
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Зебил это твои друзья ?еще хотели в Астане встрече провести-"Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства"подлизали так подлизали,хуже даже холуев беларусов
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Вот это все, что нужно знать про гребанный Казахстан.
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А ми називаємо те, що відбувається у Казахстані, нурсултанатом єлбаси
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"у нас добрососедские отношения" - он ещё тупее чем я думал
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Казасран такая же рузкий придаток как и быдлорусь
Так что не удивительно
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Не дивуйтесь, в Казахстані дізнались про капітуляцію.
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