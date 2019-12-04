 "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией", - президент Казахстана Токаев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle.
Отвечая на вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев сказал, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.
"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал он.
Также Токаев напомнил, что "минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева": "Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта".
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что намерен предложить на встрече "нормандской четверки" в Париже новый формат переговоров по Крыму.
"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал украинский лидер.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет обсуждать с главой Украинского государства вопрос о принадлежности Крыма.
Ясно-понятно...(((
Там носители русскоязычных челюстей сидят под плинтусом и в случае любого кипиша будут в течении 12 часов качественно и с энтузиазмом вырезаны силовыми структурами при активном участии местных жителей.
Без грошей московії зникне з мапи світу така країна як Казахстан.
так и токаев не президент,так,пешка в руках назарбаеча)
да,и казахстан не страна,а пособник раши-параши)
Пчела, вонзив стальное жало,
не знает, что она пропала.
Так и глупцы, пуская лести яд,
не понимают, что творят...
Омар Хайям
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/12/7231689/
Так что не удивительно
это окупация