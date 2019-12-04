 "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией", - президент Казахстана Токаев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев сказал, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал он.

Также Токаев напомнил, что "минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева": "Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое обсуждение темы Крыма невозможно, - Песков

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что намерен предложить на встрече "нормандской четверки" в Париже новый формат переговоров по Крыму.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал украинский лидер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет обсуждать с главой Украинского государства вопрос о принадлежности Крыма.