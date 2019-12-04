EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2253  15
Все про:Газ (9207) Газпром (2957) Нафтогаз (2806) Россия (74440) Зеркаль (244)

 $3 млрд от "Газпрома" Украина может начать получать уже в апреле, - Зеркаль

"Нафтогаз" может начать получать $3 млрд компенсации от "Газпрома" уже в апреле 2020 года.

Об этом в эфире Радио НВ заявила экс-замглавы МИД Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, что 3 миллиарда не лишние. Я точно понимаю, что их можно начать получать уже в апреле, так как решение по активам, которые Нафтогаз может конфисковать у Газпрома, ожидается в Амстердаме в апреле", - отметила Зеркаль.

По ее словам, если будет прекращен транзит газа, то шанс получить положительное решение арбитража по новому делу, которое касается $11 млрд, у Украины также очень высок.

"Поэтому 3 плюс 11 млрд. А еще есть дело "Нафтогаз против РФ" по защите инвестиций в Крыму, и если я не ошибаюсь, там только потери 5 млрд. А еще интерес - к 8 млрд. Чем они нам будут компенсировать это? Донбассом, который разграблен, который вообще не может сейчас самостоятельно функционировать без помощи РФ? То есть мы получим от них то, что они натворили, еще и в качестве презента. А за это не получим 23 млрд", - добавила Зеркаль.

Как сообщалось, Нафтогаз предлагал Газпрому выплатить долг по решению арбитража в газовом эквиваленте. Это предложение поступило вместе с ответом Нафтогаза на предложение российской стороны о транзите.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

Источник: https://censor.net.ua/n3163319
 
 
 Топ комментарии
 
Рашка не признает никакие суды, Зеркаль обкурилась? за 5.5 лет Засрашка ни копейки не выплатила ни по одному суду
 показать весь комментарий
 
Украина постоянно может начать что-то получать от рашки, надо только дождаться решения судов. А если не получит - то дождаться следующих решений уже новых судов. И так по кругу. А вот когда речь заходит о том, что Украина УЖЕ получила от рашки за прошлые 5 лет - тут с отчётностью возникли проблемы...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Барышня, какова вероятность того, что вы выйдете на улицу и встретите динозавра?
- 50 %.
- WTF???
- Ну так я его или встречу, или нет...
 показать весь комментарий
 
 
Украина постоянно может начать что-то получать от рашки, надо только дождаться решения судов. А если не получит - то дождаться следующих решений уже новых судов. И так по кругу. А вот когда речь заходит о том, что Украина УЖЕ получила от рашки за прошлые 5 лет - тут с отчётностью возникли проблемы...
 показать весь комментарий
 
 
Главное, чтобы госклерки под эти решения премии себе из госбюджета выписывали, а всё остальное то такэ...)
 показать весь комментарий
 
Никто уже ничего получать не будет. Спасибо зебилам за гидранта ватника...
 показать весь комментарий
 
Отож - а вам прийдеться останній зуй без солі доїдати. Тєбє йолочка нравіцца? $3 млрд от "Газпрома" Украина может начать получать уже в апреле, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9855
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И губозакаточную машинку впридчу. В Польшу валите - панам полы мыть, а они на агрессорские миллиарды губу закатали.
 показать весь комментарий
 
Плохо методичку проработал Не полы, а туалеты нужно писать!!
 показать весь комментарий
 
Рашка не признает никакие суды, Зеркаль обкурилась? за 5.5 лет Засрашка ни копейки не выплатила ни по одному суду
 показать весь комментарий
 
 
Конфискация зарубежного российского имущества
 показать весь комментарий
 
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.(с)
 показать весь комментарий
 
И какие будут действия? Зелю арестуют прям в Париже во время Саммита?
Ничего не будет, поверь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх